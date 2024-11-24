攻擊俄羅斯境內目標 烏克蘭獲准使用哪些西方武器？

有媒體報導稱，離任在即的美國總統拜登已經批准烏克蘭使用美制ATACMS導彈襲擊俄羅斯境內目標。據稱，拜登之所以放棄烏克蘭不得使用美援武器襲擊俄羅斯腹地目標的立場，同朝鮮軍隊進駐俄羅斯有著密切關系。英國和法國此前也向烏克蘭提供了射程較遠的武器，但也不同意烏克蘭使用這些武器攻擊俄羅斯境內目標。而德國方面，迄今為止則一直拒絕向烏克蘭提供射程較遠的武器。

陸軍戰術導彈系統 - ATACMS

ATACMS是由美國軍火企業洛克希德·馬丁制造的一款短程導彈。最初在1990年代開始裝備美國軍隊。伊拉克和阿富汗戰爭中，ATACMS都曾投入實戰，並在此後進行了一系列更新和升級。這款導彈由履帶車或火炮發射器發射，以弧線軌跡飛向目標，最遠射程大約為300公裡。

ATACMS的彈頭通常為集束炸彈。每枚導彈的造價大約為170萬美元。來自網絡雜誌「The Warzone」的消息稱，烏克蘭軍方在2023年秋季首次使用ATACMS襲擊了俄軍陣地，不過，這些目標都位於烏克蘭被佔領土之上。而根據美國總統拜登的最新決定，今後烏克蘭也將獲准向俄羅斯境內發射ATACMS導彈，例如在俄烏目前正在發生激戰的俄羅斯庫爾斯克地區。

暴風影/SCALP巡航導彈

這款巡航導彈由英法兩國聯合研發，在英國被稱為暴風影（Storm Shadow），而在法國則被稱為SCALP。普通導彈是按事先給定的拋物線軌道飛行，而巡航導彈則同地面保持平行，飛行高度不足五十米，並可隨時對地形進行掃描。巡航導彈的優點在於，它很難被雷達發現。同ATACMS不同的是，暴風影由戰鬥機在空中發射。這一導彈系統從2002年開始服役，生產方則是歐洲導彈財團（MBDA），一枚導彈的售價大約為110萬歐元。

2003年的伊拉克、2011年利比亞禁飛區保障使命以及後來打擊伊斯蘭國的軍事行動中，都曾使用過暴風影巡航導彈。2023年，英法兩國就向烏克蘭提供了暴風影巡航導彈，烏克蘭空軍則用蘇-24轟炸機執行發射任務。不過，同美制 ATACMS導彈一樣，英法提供的暴風影迄今為止也只被用於襲擊烏克蘭俄佔區內的目標。英法向烏克蘭提供的暴風影巡航導彈，射程大約為250公裡。

「金牛座」巡航導彈（Taurus）

德國和瑞典共同研發的金牛座（Taurus）也是一款巡航導彈，由戰鬥機空中發射，超低空飛行，並可獨立搜索事先預設的目標。金牛座的射程為500公裡，是英法暴風影射程的兩倍。每枚售價為100萬歐元的金牛座可以攻擊敵方的掩體或地下指揮部。

金牛座可以穿透多層鋼筋水泥牆體。金牛座巡航導彈逼近目標時，會快速升空，然後垂直下降，並以高動能撞擊目標。迄今為止，德國總理肖爾茨一直拒絕向烏克蘭提供金牛座巡航導彈，因為他擔心德國會因此被直接卷入戰爭。不過，同社民黨聯合執政的綠黨高層以及反對黨聯盟黨都主張德國應向烏克蘭提供金牛座。同美國總統拜登新近做出的決定一樣，綠黨和聯盟黨高層甚至還將同意烏克蘭使用金牛座攻擊俄羅斯境內目標。

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