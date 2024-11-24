普亭徵兵祭誘因 入伍就勾銷近10萬美元債務
俄羅斯政府宣布，總統普亭（Vladimir Putin）今天簽署一條法律，允許報名前往烏克蘭戰鬥的人員，免除近10萬美元的未償債務。
法新社報導，俄羅斯試圖為已近3年的俄烏戰爭招募新兵之下，專家表示，新法將成為某些人從軍的強大動力。
新法規定，12月1日起簽一年服役約的人可獲得債務減免，且範圍涵蓋配偶。新法涉及法院於2024年12月1日前發出催收令並啟動追討程序的債務，可免除的債務總額為1000萬盧布，依照目前匯率計算，約為9萬6000美元。
議會本月稍早批准了這項法案。
這條法律對處於戰鬥年齡的俄羅斯年輕人關係最大，因為30多歲與不到30歲者，最有可能獲得貸款。
俄羅斯的貸款利率極高，許多俄羅斯人幾乎沒有現金存款，即便擁有房屋的比例相對較高。
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