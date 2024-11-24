俄增加生產極音速飛彈！普亭誇口：世上無人能攔截「榛果樹」
俄羅斯上周向烏克蘭發射最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）之後，總統普亭周末提高這款飛彈的產量，並在電視演說中誇口「世上沒人攔截得了」。
每日郵報報導，烏克蘭21日發射英、美製長程飛彈ATACMS與暴風影（Storm Shadow）遠攻俄羅斯本土，隨後俄軍在普亭令下向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）發射「榛果樹」。
「榛果樹」飛行速度約為每小時8370英里（約每小時1.3萬公里），能夠攜帶多枚核彈頭；不過俄軍這次行動使用常規彈頭。
普亭這個周末誇口，世上沒有任何國家有能力攔截「榛果樹」，稱這款飛彈的速度是音速的10倍，「目前世上沒有任何對策可以攔截這種飛彈」。普亭也重申將持續測試這套新的飛彈系統，以及建立系列生產的必要。
普亭還說，「世上沒有人擁有這樣的武器。但遲早其他主要國家也會獲得它們」，並稱清楚這些武器正在被他國研發中。
俄羅斯發射「榛果樹」導致烏克蘭緊急喊卡國會會議，北約官員與烏克蘭領袖預計26日將召開緊急會議。
儘管如此，西方盟友仍堅定支持烏克蘭，法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）證實給烏克蘭「開綠燈」，允許「基於自衛」向俄羅斯境內發射法製長程飛彈。
巴霍並未證實武器是否已經被用於遠攻俄羅斯，但是說法國對於協助烏克蘭「沒有紅線」。
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