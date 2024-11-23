快訊

金馬得獎名單不斷更新／首次入圍就得獎 張志勇封影帝

12強賽／冠軍戰先發投手出爐 林昱珉vs.戶鄉翔征

天降重物！「丐幫第58任幫主」直播遇橫禍身亡 網友目睹過程驚呆

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%。 歐新社
烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%。 歐新社

烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範圍已丟失逾40%。

路透社報導，烏克蘭參謀總部消息人士表示，自從烏軍8月迅速攻入俄羅斯領土並推進，讓莫斯科措手不及後，俄方已部署約5萬9000名士兵至庫斯克州（Kursk）。

這名消息人士指出：「我們最多曾控制約1376平方公里，如今這範圍當然有所縮減。敵軍反攻攻勢日益增強，現在我們掌控約800平方公里（的俄羅斯領土）。」此人還說，只要符合烏克蘭的軍事目標，「我們會盡可能守住這片土地」。

烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1萬1000名北韓士兵已抵達庫斯克州支援俄羅斯，但他們多數人尚未完成訓練。

關於基輔對庫斯克州局勢的最新評估，俄羅斯國防部並未立即回應路透社的置評請求。莫斯科既未證實，也沒有否認北韓部隊部署於庫斯克州。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 烏克蘭

延伸閱讀

首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲！身分、傷勢不明

美防長：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭

普亭：21日在烏克蘭成功實戰試射新型極音速中程飛彈

烏克蘭首次對俄動用ATACMS！發射6美製長程飛彈 擊中俄軍火站

相關新聞

曾占俄庫斯克州1376平方公里 烏克蘭已丟失逾40%

烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動奇襲迅速奪下俄羅斯庫斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本占領的範...

俄軍加速推進稱占領烏東村莊 目前控制近20％烏克蘭領土

俄羅斯國防部今天表示，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）聚落新德米特里夫卡（Novodmytrivka），...

俄羅斯碳排報告納入烏克蘭被占領土 俄烏衝突燒到COP29

俄羅斯近期在呈交給聯合國的溫室氣體排放清冊報告中，納入俄國占領的烏克蘭領土，本週在COP29氣候峰會上引來烏克蘭官員與運...

普亭稱開始量產新極音速飛彈 北約、烏克蘭下周緊急會談

俄羅斯使用實驗性新型極音速飛彈攻擊烏克蘭之後，俄烏戰爭情勢升級，北約和烏克蘭將於26日舉行緊急會談。美聯社報導，波蘭總理...

俄射中程飛彈 學者示警：俄烏戰爭出現滑向「核武衝突」可能性

烏克蘭在西方鬆綁後，先後以美英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭...

川普上台後 俄烏如何止戰？ 準國安顧問給出方法

拜登政府決定允許烏克蘭用美製長程飛彈攻擊俄羅斯，俄軍隨後首度以洲際彈道飛彈(ICBM)反擊烏克蘭，俄烏戰況似乎愈演愈烈。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。