俄羅斯碳排報告納入烏克蘭被占領土 俄烏衝突燒到COP29

俄羅斯近期在呈交給聯合國的溫室氣體排放清冊報告中，納入俄國占領的烏克蘭領土，本週在COP29氣候峰會上引來烏克蘭官員與運動人士抗議。

路透社報導，美國總統當選人川普（DonaldTrump）將於明年1月就任，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預期屆時可能展開和平協議談判，將決定烏克蘭大片領土的命運。

烏克蘭環境部副部長尤辛丘克（OlgaYukhymchuk）告訴路透社：「我們看到俄羅斯正利用國際平台將自己的所作所為合法化，將占領我們領土的行為合法化。」

她說，烏克蘭正聯繫「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）官員，要求解決爭議。

代表俄羅斯外交部和UNFCCC的官員均未置評。

這起爭議源自俄羅斯本月8日呈交給UNFCCC的2022年國家溫室氣體排放清冊報告（National InventoryReport）。

根據路透社看到的內容，俄羅斯聲稱，「由於缺乏2022年9月併入的頓內茨克人民共和國（DonetskPeople's Republic）、盧甘斯克人民共和國（LuganskPeople's Republic）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）的土地利用基準數據」，因此在全國89個領土中，只能提供85個領土的資料。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）地區，且於呈交給UNFCCC的數份報告中納入克里米亞的排放資料，並在2020年聯合國全球生物多樣性框架（U.N. Global Biodiversity Framework）報告中，納入克里米亞的土地開發計畫。

烏克蘭環境部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）本週稍早在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的演說中提到這個問題，她說，俄羅斯提交烏克蘭領土資料，破壞了全球氣候行動的完善。

尤辛丘克告訴路透社，這種擔憂是基於可能重複計算這些領土的排放量，這些領土面積加起來超過葡萄牙和亞塞拜然，「如果沒有正確按照巴黎協定來呈報，將導致我們無法達成任何目標」。

奧斯陸大學（University of Oslo）法學教授沃伊特（Christina Voigt）說，俄羅斯呈報烏克蘭的排放資料，侵犯了烏克蘭的主權，可能違法。

她說：「呈報排放資料或許不違法，但把實際上屬於他國領土的排放資料當作自己領土的資料來呈報，是單方面聲明，侵犯了這片領土的國際法律地位。」