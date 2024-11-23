快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

俄羅斯碳排報告納入烏克蘭被占領土 俄烏衝突燒到COP29

中央社／ 亞塞拜然首都巴庫22日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。 歐新社
俄羅斯總統普亭。 歐新社

俄羅斯近期在呈交給聯合國的溫室氣體排放清冊報告中，納入俄國占領的烏克蘭領土，本週在COP29氣候峰會上引來烏克蘭官員與運動人士抗議。

路透社報導，美國總統當選人川普（DonaldTrump）將於明年1月就任，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預期屆時可能展開和平協議談判，將決定烏克蘭大片領土的命運。

烏克蘭環境部副部長尤辛丘克（OlgaYukhymchuk）告訴路透社：「我們看到俄羅斯正利用國際平台將自己的所作所為合法化，將占領我們領土的行為合法化。」

她說，烏克蘭正聯繫「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）官員，要求解決爭議。

代表俄羅斯外交部和UNFCCC的官員均未置評。

這起爭議源自俄羅斯本月8日呈交給UNFCCC的2022年國家溫室氣體排放清冊報告（National InventoryReport）。

根據路透社看到的內容，俄羅斯聲稱，「由於缺乏2022年9月併入的頓內茨克人民共和國（DonetskPeople's Republic）、盧甘斯克人民共和國（LuganskPeople's Republic）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson）的土地利用基準數據」，因此在全國89個領土中，只能提供85個領土的資料。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）地區，且於呈交給UNFCCC的數份報告中納入克里米亞的排放資料，並在2020年聯合國全球生物多樣性框架（U.N. Global Biodiversity Framework）報告中，納入克里米亞的土地開發計畫。

烏克蘭環境部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）本週稍早在聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）的演說中提到這個問題，她說，俄羅斯提交烏克蘭領土資料，破壞了全球氣候行動的完善。

尤辛丘克告訴路透社，這種擔憂是基於可能重複計算這些領土的排放量，這些領土面積加起來超過葡萄牙和亞塞拜然，「如果沒有正確按照巴黎協定來呈報，將導致我們無法達成任何目標」。

奧斯陸大學（University of Oslo）法學教授沃伊特（Christina Voigt）說，俄羅斯呈報烏克蘭的排放資料，侵犯了烏克蘭的主權，可能違法。

她說：「呈報排放資料或許不違法，但把實際上屬於他國領土的排放資料當作自己領土的資料來呈報，是單方面聲明，侵犯了這片領土的國際法律地位。」

COP29 俄羅斯 烏克蘭 碳排放 聯合國

延伸閱讀

普亭稱開始量產新極音速飛彈 北約、烏克蘭下周緊急會談

俄射中程飛彈 學者示警：俄烏戰爭出現滑向「核武衝突」可能性

俄射極音速飛彈示警 烏克蘭稱俄軍烏東迅速推進

首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲！身分、傷勢不明

相關新聞

俄軍加速推進稱占領烏東村莊 目前控制近20％烏克蘭領土

俄羅斯國防部今天表示，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）聚落新德米特里夫卡（Novodmytrivka），...

俄羅斯碳排報告納入烏克蘭被占領土 俄烏衝突燒到COP29

俄羅斯近期在呈交給聯合國的溫室氣體排放清冊報告中，納入俄國占領的烏克蘭領土，本週在COP29氣候峰會上引來烏克蘭官員與運...

普亭稱開始量產新極音速飛彈 北約、烏克蘭下周緊急會談

俄羅斯使用實驗性新型極音速飛彈攻擊烏克蘭之後，俄烏戰爭情勢升級，北約和烏克蘭將於26日舉行緊急會談。美聯社報導，波蘭總理...

俄射中程飛彈 學者示警：俄烏戰爭出現滑向「核武衝突」可能性

烏克蘭在西方鬆綁後，先後以美英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭...

川普上台後 俄烏如何止戰？ 準國安顧問給出方法

拜登政府決定允許烏克蘭用美製長程飛彈攻擊俄羅斯，俄軍隨後首度以洲際彈道飛彈(ICBM)反擊烏克蘭，俄烏戰況似乎愈演愈烈。...

俄射極音速飛彈示警 烏克蘭稱俄軍烏東迅速推進

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令朝烏克蘭發射一枚新型極音速飛彈向西方示警後，烏克蘭今天稱俄軍每天都在東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。