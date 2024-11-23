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首位北韓將領在烏克蘭空襲遇襲！身分、傷勢不明

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓派出上萬士兵協助俄羅斯出兵烏克蘭。歐新社
北韓派出上萬士兵協助俄羅斯出兵烏克蘭。歐新社

北韓派出上萬士兵協助俄羅斯出兵烏克蘭，華爾街日報報導，消息人士指出，一名派駐俄羅斯庫爾斯克地區的北韓高階將領在烏克蘭的空襲中受傷，而這也是自北韓軍隊援俄以來，首次有高層人士傳出死傷。

報導引述西方消息人士，該名北韓將領被派駐至俄國庫斯克地區，但傳出在當地遭到烏克蘭空襲受傷。不過消息人士並未透露該名北韓將領的身分、受傷過程以及具體傷勢。

報導指出，北韓派駐俄羅斯的高階將領包含副總參謀長金英福、副參謀長兼察總局長李昌浩以及申金哲少將等。

對此，北韓駐聯合國代表團沒有立即回應。

美國國家安全委員會發言人柯比10月表示，任何在烏克蘭作戰的北韓士兵都將成為烏克蘭人的合法攻擊目標。

烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，派往俄羅斯的北韓士兵人數可能增至10萬人，但未提供具體證據。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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