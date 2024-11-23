俄射極音速飛彈示警 烏克蘭稱俄軍烏東迅速推進

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令朝烏克蘭發射一枚新型極音速飛彈向西方示警後，烏克蘭今天稱俄軍每天都在東部前線推進多達300公尺。

法新社報導，烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）昨天遭一枚可攜帶核彈頭的飛彈襲擊後，由於擔憂飛彈攻擊再度發生，烏克蘭國會今天也休會一天。

這場襲擊代表俄國對烏克蘭持續33個月的入侵行動嚴重升級，導致俄羅斯盧布兌美元匯率今天重挫，跌至自2022年3月以來最低點。

烏克蘭軍方消息人士說，俄羅斯部隊在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）庫拉霍韋（Kurakhove）中心附近「每天推進200到300公尺」。

消息人士稱當地局勢比波克羅夫斯克鎮（Pokrovsk）周圍地區還「糟糕」。波克羅夫斯克鎮也是俄羅斯渴望奪下的關鍵城鎮。

普亭昨天發表立場強硬的演說，揚言將攻擊西方國家，並說他「為任何情境做好準備」。克里姆林宮今天表示，「美國已理解」這番談話。

在美國與英國對烏克蘭開綠燈後，普亭表示，對於那些允許烏克蘭使用他們的武器攻擊俄羅斯領土的國家，俄國保留攻擊這些國家的權利。

外交消息人士告訴法新社，北大西洋公約組織（NATO）與烏克蘭官員26日將在布魯塞爾會面，討論局勢升級情況。

烏克蘭經常遭俄羅斯無人機與飛彈鎖定，由於擔憂遭遇攻擊，烏克蘭國會取消往常的週五質詢。

烏克蘭國會所處的市中心地區，也設有總統府、中央銀行與其他政府大樓，與首都基輔其餘地方不同的是，這個地區到現在為止尚未遭到轟炸，通行路徑受到軍隊嚴格管控。

數名國會議員說，他們持續遠端辦公，而今天的會議已取消。國會議員克拉夫朱克（YevgeniaKravchuk）告訴法新社：「有跡象顯示未來幾天政府地區遭遇攻擊的風險升高，在基輔與整個烏克蘭都是如此。」

與此同時，俄羅斯國防部長貝洛索夫（AndreiBelousov）表示，俄軍在飽受戰爭蹂躪的烏東推進速度已經「加快」，也「削弱」了烏軍最精良的部隊。

貝洛索夫在俄羅斯國防部發布的影片中提及烏克蘭的軍事策略，他說：「事實上，我們已經阻撓整個2025年作戰行動。」

俄羅斯之後說，俄軍已經「解放」位於庫拉霍韋北方約10公里的前線村莊新德米特里夫卡（Novodmytrivka）。庫拉霍韋是烏東頓內茨克州陷入困境的民生樞紐，克里姆林宮聲稱頓內茨克屬於俄羅斯。

美國總統當選人川普先前矢言將終結俄烏戰爭，但沒有說明將如何辦到。觀察人士認為，俄烏雙方趕著在明年1月川普上任前取得戰場優勢。