美防長：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，據信約1萬名駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的北韓軍人，已被「整合到俄羅斯編隊裡」，預期「很快」會投入與烏克蘭作戰。
法新社報導，他在斐濟短暫停留時告訴記者：「根據他們所受的訓練、他們被編入俄羅斯行伍的方式，我完全可以預期很快將看到他們投入戰鬥。」
奧斯汀說，他目前沒有看到北韓部隊「積極投入戰鬥」的重大報告。
南韓政府官員和一支研究團隊本月21日表示，俄羅斯向北韓提供了石油、防空飛彈和經濟援助，換取北韓派兵赴俄。
烏克蘭曾警告，加上北韓軍人，俄羅斯現已集結5萬人之多的部隊，意在奪回烏軍占領的部分邊境地區。
俄烏戰爭打了近3年，烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）首當其衝，烏軍在這一帶兵力薄弱，但今年8月在一場閃電戰中攻占了俄國西南部的庫斯克州大片土地。
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