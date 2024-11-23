快訊

又增1死！寮國假酒中毒連環爆 累計6名外國遊客身亡

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

傳勞動部員工遺體被「硬凹上輪椅」下樓！命理師曝相關人員恐怖後果

美防長：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭

中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀。美聯社
美國國防部長奧斯汀。美聯社

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，據信約1萬名駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的北韓軍人，已被「整合到俄羅斯編隊裡」，預期「很快」會投入與烏克蘭作戰。

法新社報導，他在斐濟短暫停留時告訴記者：「根據他們所受的訓練、他們被編入俄羅斯行伍的方式，我完全可以預期很快將看到他們投入戰鬥。」

奧斯汀說，他目前沒有看到北韓部隊「積極投入戰鬥」的重大報告。

南韓政府官員和一支研究團隊本月21日表示，俄羅斯向北韓提供了石油、防空飛彈和經濟援助，換取北韓派兵赴俄。

烏克蘭曾警告，加上北韓軍人，俄羅斯現已集結5萬人之多的部隊，意在奪回烏軍占領的部分邊境地區。

俄烏戰爭打了近3年，烏克蘭東部的頓內茨克州（Donetsk）首當其衝，烏軍在這一帶兵力薄弱，但今年8月在一場閃電戰中攻占了俄國西南部的庫斯克州大片土地。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

普亭：21日在烏克蘭成功實戰試射新型極音速中程飛彈

烏克蘭首次對俄動用ATACMS！發射6美製長程飛彈 擊中俄軍火站

俄烏戰爭1000天：俄羅斯大規模空襲、拜登允許烏克蘭使用長程武器

拜登點頭了！首度批准烏克蘭使用長程飛彈 攻打俄羅斯境內目標

相關新聞

美防長：北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，據信約1萬名駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）的北韓軍人，已被...

俄發射新型飛彈襲烏 澤倫斯基尋求西方更新空防系統

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，俄羅斯對第聶伯羅市（Dnipro）發射新型極音速彈...

普亭稱在戰鬥下 將對「榛果樹」飛彈進行更多測試

俄羅斯對烏克蘭發射極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈一天後，俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天指...

俄證實極音速飛彈攻烏 威嚇全球

對烏克蘭總統澤倫斯基指稱俄羅斯廿一日動用洲際彈道飛彈（ICBM）攻烏，俄國總統普亭同日在演說中表示，為了回應烏克蘭用美英提...

棍棒伺候或胡蘿蔔？川普勝選讓俄烏止戰近了 最終結局呼之欲出

拜登政府決定允許烏克蘭用美製長程飛彈攻擊俄羅斯，俄軍隨後首度以洲際彈道飛彈（ICBM）反擊烏克蘭，俄烏戰況似乎愈演愈烈。...

無人機怎麼用？北韓精銳赴俄羅斯參戰 不熟操作誤炸戰友傷亡

據自由亞洲電台報導，美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）21日出席華府智庫大西洋理事會（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。