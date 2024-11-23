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俄發射新型飛彈襲烏 澤倫斯基尋求西方更新空防系統

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求西方夥伴更新其空防系統。。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求西方夥伴更新其空防系統。。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，俄羅斯對第聶伯羅市（Dnipro）發射新型極音速彈道飛彈後，烏克蘭正尋求西方夥伴更新其空防系統。

法新社報導，俄羅斯自稱空防系統無法阻擋這種極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈，且世界上沒有任何類似飛彈。

澤倫斯基在上傳社群媒體的夜間演說中說：「烏克蘭國防部長已經與我們的夥伴就新的空防系統開會研議…正是這種可以保護生命免受新風險的空防系統。」

他也指責俄羅斯主要盟友中國對莫斯科這種新型飛彈的反應。專家稱「榛果樹」飛彈能配備核彈頭並飛行數千公里。

中國外交部指出，「各方應保持冷靜和克制。」

美國總統當選人川普曾表示，在他斡旋之下，能在短時間內促成俄羅斯和烏克蘭和平協議。川普明年1月即將就任總統，在此之前，俄烏都急於確保戰場優勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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