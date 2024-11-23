普亭稱在戰鬥下 將對「榛果樹」飛彈進行更多測試
俄羅斯對烏克蘭發射極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈一天後，俄國總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，莫斯科在「戰鬥條件下」，將對這種飛彈進行更多測試。
綜合法新社和美聯社報導，普亭在電視轉播他與軍事首長會面時表示：「我們將依據俄羅斯面臨安全威脅的情況和性質，繼續進行這些測試，包括在戰鬥條件下進行測試。」
俄羅斯21日對烏克蘭城市第聶伯羅（Dnipro）發射這種新一代飛彈，升級俄烏戰事。
普亭也下令大量生產這種速度達10馬赫的飛彈，還表示俄羅斯正在發展類似的先進武器系統。
普亭說：「我們需要開始大量生產，這項決定…已經生效。」
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天指出，俄烏戰事正「進入決定性階段」。
北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭26日將舉行緊急會議。
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