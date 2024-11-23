俄證實極音速飛彈攻烏 威嚇全球

對烏克蘭總統澤倫斯基指稱俄羅斯廿一日動用洲際彈道飛彈（ICBM）攻烏，俄國總統普亭同日在演說中表示，為了回應烏克蘭用美英提供的遠程武器深入攻擊俄國本土，俄方在實戰條件下，成功試射最新型極音速（高超音速）中程彈道飛彈「榛果樹」。

亞太飛彈部署遭俄點名

已未公開露面達十三天的普亭，在預錄的全國演說中強調，由西方國家挑起的區域衝突如今已具全球衝突性質。他還提到亞太地區，俄國研發與部署中、短程飛彈，旨在應對美國在歐洲及亞太生產和部署這類飛彈。他並透露，榛果樹攻擊速度可達十馬赫（時速一萬二二五○公里），同日試射時搭載傳統彈頭。

普亭揚言，俄國將視美國及其「衛星國」的行為，並評估俄國面臨的安全威脅，以決定下個實戰驗證中短程飛彈的攻擊目標。

普亭還對所有提供烏克蘭武器的國家發出威脅，聲稱有權攻擊這些國家的軍事設施。只要相關國家對俄國的侵略性舉動升高，俄國將如同這次展示般，堅決做出對稱回應。

克宮：試射前有告知美

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，發射前半小時透過自動降低核風險熱線告知美方。白宮發言人尚皮耶則說，烏俄戰爭每次（情勢）升級均出自俄方。美國總統拜登將在剩餘不到兩月任期內，持續大量增加對烏援助。但華府研判還沒必要改變美方的核態勢，即使俄國本周宣布修改其核理論（核準則）。

澤倫斯基認為，這是烏俄戰爭在規模及殘酷性上的重大升級，「世界必須做出回應，而世界尚無強烈回應」。美國國防部副發言人辛赫證實俄國發射一枚實驗型中程彈道飛彈，而非澤倫斯基宣稱的ICBM。