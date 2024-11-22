快訊

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

獨／公務機關又傳霸凌！國發會員工發千字文 控主管行為失當

整理包／謝宜容哭著道歉⋯ 從時間軸了解勞動部職場霸凌案始末

南韓：俄助平壤強化防空 換取烏克蘭戰事援兵

中央社／ 首爾22日專電

南韓國家安保室長申源湜今天接受媒體訪問指出，俄羅斯為獲得北韓兵力支援，提供裝備及對空飛彈等支援，協助北韓強化防空戰力，同時也可能提供平壤當局多項經濟支援。

申源湜今天接受SBS「新聞簡報」節目訪問時作以上表示。他指出，北韓今年5月發射軍事偵察衛星失敗後，俄方就曾公開去年起向北韓支援相關技術的事實，除此之外，南韓軍方認為俄羅斯還提供多種軍事技術及經濟支援。

對於北韓後續增派援兵的可能性，申源湜表示雖然無法完全排除北韓增派援兵的可能性，但目前仍未發現相關跡象。先前因當局確認北韓向俄羅斯追加出口自走砲等長射程大砲，部分意見認為北韓可能加派砲兵人力支援，申源湜說明，當局正密切追蹤相關動向，預估北韓最多會派遣4000人。

被問及烏克蘭戰事是否可能擴大為世界大戰時，他指出，俄羅斯真的要使用核武並不容易，戰爭擴大成世界大戰的可能性並不高。

至於何時可能向烏克蘭提供殺傷性武器，申源湜重申南韓政府階段性應對的立場不變，除烏克蘭當地狀況外，也得綜合考慮美國對烏克蘭的支援，以及北大西洋公約組織（NATO）的應對方式等多種因素，會連同擁有共同價值觀的國家狀況考慮後決定。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

「普亭瘋了」烏控俄首射洲際飛彈 美指是中程飛彈

勝過泰國、香港…南韓成台灣人最愛旅遊第三名 內行人揭2因素：不意外

川普上台前下馬威？金正恩斥美國讓朝鮮半島核戰爭一觸即發

俄國採極音速飛彈攻擊 澤倫斯基籲全球強烈回應

相關新聞

無人機怎麼用？北韓精銳赴俄羅斯參戰 不熟操作誤炸戰友傷亡

據自由亞洲電台報導，美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）21日出席華府智庫大西洋理事會（...

南韓：俄羅斯提供防空飛彈與裝備 換取北韓派兵打烏克蘭

南韓聯合新聞通訊社報導，國家安保室室長申源湜今天表示，俄羅斯以提供北韓防空飛彈與裝備，換取平壤為莫斯科攻打烏克蘭的戰爭派...

「普亭瘋了」烏控俄首射洲際飛彈 美指是中程飛彈

俄烏戰爭已打了超過1000天，烏克蘭20日以英國提供的「暴風影」遠程巡弋飛彈深入攻擊俄羅斯，烏克蘭21日並聲稱俄國首次在...

德媒揭烏用這些偽裝手段 僅花30萬炸毀200億北溪管線

德國明鏡周刊調查發現，2年前震驚全歐的北溪天然氣管線爆炸案，是由烏克蘭安全部門爆破小組策畫執行，僅花費30萬美元，就讓造...

俄羅斯發射新型中程飛彈 可能影響北約攻防決策

美國認為俄羅斯今天朝烏克蘭發射了一枚過去從未部署的中程彈道飛彈。分析師說，俄國這次行動升級可能會影響歐洲飛彈防禦決策

紐時：俄烏升級戰事 已現滑向核武衝突可能性

烏克蘭在西方鬆綁後以美、英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。