無人機怎麼用？北韓精銳赴俄羅斯參戰 不熟操作誤炸戰友傷亡

據自由亞洲電台報導，美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）21日出席華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）座談會時，披露北韓士兵因不熟悉如何操作無人機，導致一架無人機意外墜毀於部隊中，釀成戰友傷亡的事故。

麥考爾在會上談到了俄羅斯侵略烏克蘭對美國利益構成的威脅，並強調俄國、中國大陸、伊朗與北韓已經構成強大的聯盟。

話鋒一轉，他提到就算北韓派遣精銳之師前往俄國，但雙方語言不通，北韓士兵也未接受完整訓練，彼此整合的問題始終存在。此外，鑒於北京不樂見北韓出兵赴俄，金正恩此舉只會加深中俄之間的矛盾。