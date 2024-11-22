南韓：俄羅斯提供防空飛彈與裝備 換取北韓派兵打烏克蘭

南韓聯合新聞通訊社報導，國家安保室室長申源湜今天表示，俄羅斯以提供北韓防空飛彈與裝備，換取平壤為莫斯科攻打烏克蘭的戰爭派兵。

法新社和路透社報導，申源湜告訴南韓電視台首爾放送（SBS-TV），他們發現「目的在加強平壤脆弱防空系統的裝備和防空飛彈已經交付北韓」。

美聯社報導，美國、南韓和其他國家表示，北韓已向俄羅斯派遣逾1萬名士兵，以支援對烏克蘭作戰。外界持續關注莫斯科會怎麼對平壤投桃報李。

申源湜在首爾放送的節目中談到，南韓發現俄羅斯已提供防空飛彈和其他裝備，以增強北韓首都平壤的防空網絡。

他同時提到，莫斯科也向平壤提供多種經濟援助。

對於莫斯科可能交給平壤敏感的核子和飛彈技術，首爾和華府都表達憂心。

南韓情報機構20日告訴國會議員，北韓最近也交付俄羅斯額外火砲系統。南韓國家情報院上月指出，自去年8月以來，平壤已運送超過1萬3000個貨櫃的火砲、飛彈和其他傳統武器至俄國，以補充莫斯科日益減少的武器庫存。

北韓與俄羅斯國營媒體報導，兩國本週稍早在平壤舉行高層會談後，達成擴大經濟合作的新協議。