快訊

12強Live／美國湯瑪斯回敬陽春砲 5局打完中華隊3：2領先美國

公部門還有幾位謝宜容？賴清德要肅職場霸凌 只對一半

畫面曝！新北第二行政中心工地2吊塔掉落 1命危1輕傷1受困

紐時：俄烏升級戰事 已現滑向核武衝突可能性

中央社／ 華盛頓/莫斯科21日綜合外電報導

烏克蘭在西方鬆綁後以美、英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭出現滑向核武衝突的可能性。

俄國總統蒲亭在飛彈發射後發表全國談話聲稱，俄羅斯有權打擊「用武器攻擊我方設施國家的軍事設施」，還說「這場先前由西方挑起在烏克蘭的區域衝突，已具備全球性衝突元素」。

蒲亭說：「我們正在研發中程和較短程飛彈，回應美國在歐洲與亞太生產及部署中、短程飛彈的計畫。」

在蒲亭發表談話前，俄軍甫對烏克蘭發射一枚可攜帶核彈頭的彈道飛彈。西方官員和分析圈指出，儘管飛彈這次只搭載常規彈頭，但俄國意在向基輔和西方傳達「只要莫斯科願意，他們大可選擇使用核武器」信號。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia EurasiaCenter）高級研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「這是態勢升級，我完全相信情勢現在非常危險。」

奧斯陸大學軍武專家霍夫曼（Fabian ReneHoffmann）表示，俄國的觀點是想告訴對手「聽著，這次是非核裝載，但你們很清楚，若繼續一意孤行，下一次搭載的可就是核彈頭了」。

烏克蘭空軍與總統澤倫斯基一開始稱俄國發射的是射程足以涵蓋美國的洲際彈道飛彈（ICBM），烏方官員指飛彈擊中烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處軍事設施，造成毀損程度暫不清楚。不過美方高層表示，俄國發射的似乎是中程彈道飛彈而非洲際飛彈。

蒲亭說俄方是在「實戰條件下」成功試射最新型名為「榛果樹」（Oreshnik）的極音速中程彈道飛彈，聲稱「榛果樹」速度可達10馬赫（10倍音速），目前沒有任何防空或反飛彈系統能攔截、反制。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dimitri S. Peskov）表示，由於「榛果樹」不是洲際飛彈，依協議俄方無需在發射前知會美方。不過培斯科夫告訴俄國官媒塔斯社（Tass），在發射前30分鐘，一個自動通報系統已向美國發出通報。

美國國防部也證實，他們確有接獲俄方的通報示警。

烏克蘭空軍指出，俄國這枚飛彈是從裏海北端的阿斯特拉罕（Astrakhan）發射。烏克蘭智庫「防務快報」（Defense Express）軍事分析師卡瑞契夫斯基（Ivan Kyrychevskyi）表示，發射位置顯示飛彈是從卡普斯京亞爾靶場（Kapustin Yar）一輛發射車所射出，這個靶場是冷戰時期蘇聯彈道飛彈、戰略轟炸機和其他飛機的測試場，選擇從此地發射意在凸顯恫嚇。

戰略暨國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任卡拉可（Tom Karako）表示，雖然俄軍開戰以來所用諸如伊斯坎德（Iskander）與Kh-101等飛彈也都能搭載核武，但中程與洲際彈道飛彈的威脅除射程更遠，還在於飛彈重返大氣層後能發射多枚彈頭，幾乎不可能成功攔截。

卡拉可表示，俄國此舉代表「以核武劍指烏克蘭和歐洲，是一個極其尖銳的信號」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄國採極音速飛彈攻擊 澤倫斯基籲全球強烈回應

首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

傳美准長程飛彈襲俄 澤倫斯基低調、俄警告恐升級第三次大戰

德總理促俄和談 先後與澤倫斯基和蒲亭對話

相關新聞

紐時：俄烏升級戰事 已現滑向核武衝突可能性

烏克蘭在西方鬆綁後以美、英遠程武器攻擊俄羅斯境內，俄國21日旋即對烏發射新型中程彈道飛彈，戰事瞬間升級。專家認為戰爭出現...

普亭證實以中程彈道飛彈打擊烏克蘭！警告：俄烏戰爭正走向全球

為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭21日證實試射最新型極音速中程彈道飛彈，並警告俄烏戰...

普亭：21日在烏克蘭成功實戰試射新型極音速中程飛彈

俄羅斯總統普亭今天聲稱，為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極...

圖解北溪爆炸案 烏克蘭精心布局 12人癱瘓200億美元管線

2022年9月26日，從俄羅斯經波羅的海海底到德國的北溪1號和北溪2號天然氣管線遭炸毀，震驚全歐。德國明鏡周刊調查發現，這起歐洲史上最大規模海底基礎設施破壞行動，是由烏克蘭安全部門一手策畫。

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼指出，第三次世界大戰已在今年開始，因為俄羅斯的專制威權盟友已「直接參與」對烏克...

德媒揭烏克蘭「直徑」行動 僅花30萬美元炸毀北溪管線

德國明鏡周刊調查發現，二年前震驚全歐的北溪天然氣管線爆炸案，是由烏克蘭安全部門爆破小組策畫執行，僅花費卅萬美元（約台幣九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。