快訊

職場霸凌數不完！主秘腳抬司機耳邊指揮開車 媒體人嘆：把人當人很難？

MLB／大谷翔平獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

博士「冷門」正逆轉 科技巨頭高薪搶研發人才高教難敵

俄國採極音速飛彈攻擊 澤倫斯基籲全球強烈回應

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲全球領袖強烈回應俄羅斯動用新世代極音速飛彈攻擊，他說這是俄烏戰爭「規模和殘酷性」的重大升級。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）證實對烏克蘭的第聶伯羅市（Dnipro）試射新型極音速中程飛彈。

澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發布聲明指出：「這場戰爭的規模和殘酷性已明顯且嚴重升高。」

蒲亭發動這次攻擊是回應烏克蘭朝俄羅斯領土發射西方供應的火箭，同時暗示這種新型武器可能在未來攻擊中裝配核彈頭。

澤倫斯基說，這是「俄羅斯根本不想要和平的最終證據」。他也批評全世界對此未做出強烈反應，並警告其他國家也可能成為蒲亭的目標。

他說：「世界必須做出回應。目前全世界並無強烈回應。」

他說：「你們必須回應。我們必須施加壓力。有必要促使俄羅斯實現真正的和平，這只有透過武力才可能達成。否則，俄羅斯將進行無情打擊、威脅和破壞穩定，且不僅僅是針對烏克蘭。」

白宮今天表示，俄羅斯應為烏克蘭局勢「每一次」升級受到譴責，包括引入北韓軍隊參戰。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「每次（局勢）升級都源自俄羅斯。」她說，美國已警告莫斯科不要捲入「世界其他地區的另一個國家」。

尚皮耶矢言，即將卸任的總統拜登政府將在剩下數月任期內，持續「大量增加」對烏克蘭的援助。

拜登本週批准烏克蘭以美方供應的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈攻擊俄國境內軍事目標。關於美國的立場轉變，尚皮耶並未置評。

她還表示，在蒲亭更新俄羅斯核政策後，美國沒有理由修改自身核態勢；她也譴責莫斯科「不負責任」的言論。

西方情報機構和烏克蘭認為，至少1萬名北韓軍人正部署在俄羅斯，部分派駐在庫斯克州（Kursk），以增強俄軍軍力。

尚皮耶稱此為莫斯科「絕望」的證據。她說：「他們看到大量傷亡，所以現在轉向朝鮮民主主義人民共和國請求軍隊支援。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏控俄動用洲際飛彈 「普亭瘋了」

烏克蘭首度發射「暴風影」巡弋飛彈：各方如何回應戰事升級風險？

俄烏戰爭滿千日 澤倫斯基矢言不會出賣主權「永不屈服」

千日戰火之殤：烏克蘭減少1,000萬人口，俄軍仍在烏東快速推進

相關新聞

普亭證實以中程彈道飛彈打擊烏克蘭！警告：俄烏戰爭正走向全球

為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭21日證實試射最新型極音速中程彈道飛彈，並警告俄烏戰...

普亭：21日在烏克蘭成功實戰試射新型極音速中程飛彈

俄羅斯總統普亭今天聲稱，為回應烏克蘭使用美國和英國長程打擊武器攻擊俄羅斯境內，俄方今天「在實戰條件下」，成功試射最新型極...

圖解北溪爆炸案 烏克蘭精心布局 12人癱瘓200億美元管線

2022年9月26日，從俄羅斯經波羅的海海底到德國的北溪1號和北溪2號天然氣管線遭炸毀，震驚全歐。德國明鏡周刊調查發現，這起歐洲史上最大規模海底基礎設施破壞行動，是由烏克蘭安全部門一手策畫。

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英國大使、前武裝部隊總司令扎盧茲尼指出，第三次世界大戰已在今年開始，因為俄羅斯的專制威權盟友已「直接參與」對烏克...

德媒揭烏克蘭「直徑」行動 僅花30萬美元炸毀北溪管線

德國明鏡周刊調查發現，二年前震驚全歐的北溪天然氣管線爆炸案，是由烏克蘭安全部門爆破小組策畫執行，僅花費卅萬美元（約台幣九...

烏控俄動用洲際飛彈 「普亭瘋了」

烏克蘭廿日以英國提供的「暴風影」遠程巡弋飛彈深入攻擊俄羅斯，烏克蘭廿一日並聲稱俄國首次在俄烏戰爭中發射洲際彈道飛彈（ＩＣ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。