烏控俄動用洲際飛彈 「普亭瘋了」

烏克蘭廿日以英國提供的「暴風影」遠程巡弋飛彈深入攻擊俄羅斯，烏克蘭廿一日並聲稱俄國首次在俄烏戰爭中發射洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）攻擊烏克蘭。但美國官員說，俄國發射的是中程彈道飛彈。

美國總統拜登同意烏克蘭以美援陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）深入攻擊俄國本土後，基輔十九日隨即使用。俄國國防部廿一日則說，共攔截兩枚英製暴風影飛彈、六枚美製海馬士火箭及六十七架無人機。這是莫斯科首次公開宣布擊落該型飛彈。

對此，烏克蘭參謀總部發言人說，烏方沒有資訊可以提供。據俄國戰地記者在社群媒體Telegram上傳的影片，錄到暴風影攻擊俄國西部庫斯克州的劇烈爆炸聲響，還有飛彈來襲時發出的尖銳呼嘯聲，並看到遠方竄出濃濃黑煙。Telegram的頻道Two Majors也指稱，烏克蘭朝該州發射十二枚暴風影。

英國首相施凱爾發言人不願予以置評。暴風影射程逾二百五十公里。

另外，烏克蘭空軍廿一日聲稱，俄軍同日清晨從俄國南部阿斯特拉罕地區發射一枚ＩＣＢＭ，攻擊烏克蘭東部第聶伯羅市關鍵基礎設施，該市距離阿斯特拉罕逾七百公里。

若屬實，這是自前年二月俄國入侵烏克蘭以來，俄國首次動用射程超過五千五百公里的ＩＣＢＭ。

不過，兩名美國官員說，俄國發射的是中程彈道飛彈，並非洲際飛彈。儘管如此，烏克蘭總統澤倫斯基仍說，俄國飛彈的高度、速度等特徵，顯示這是一枚洲際飛彈。他稱俄國總統普亭是「瘋狂鄰居」，「因為他很怕，所以已經用了新飛彈」。

「烏克蘭真理報」引述匿名消息人士報導，俄國射的是ＲＳ–２６「邊界」ＩＣＢＭ，採用固態燃料，射程達五千八百公里，約長十二公尺、重卅六噸，能攜帶一顆八百公斤的核彈頭。