不再堅持戰鬥？民調曝烏克蘭人盼「談判結束戰爭」 對西方信任度下降

（德國之聲中文網）美國民調機構蓋洛普今年8月至10月進行的一項民調顯示，52%的烏克蘭人希望自己的國家盡快通過談判結束與俄羅斯的戰爭，38%的人認為應該堅持戰鬥直到勝利。

相比之下，該機構2022年進行的民調顯示，只有22%的烏克蘭人贊同和俄羅斯談判，73%的人希望應該堅持戰鬥。2023年，27%的烏克蘭人希望盡快結束戰爭，63%的烏克蘭人希望堅持戰鬥。

俄羅斯已將烏克蘭在領土上做出讓步以及放棄成為北約成員國作為談判的先決條件。此外，俄羅斯還要求烏克蘭必須進行所謂的「去納粹化」。這可能意味著，莫斯科要求烏克蘭成立一個親俄政府。

蓋洛普本周公布的最新民調還顯示，烏克蘭人對西方的信任度普遍下降。

只有40%的受訪者仍然認可美國的領導地位，37%的人則持懷疑態度。而在戰爭開始後不久，認可美國領導地位的烏克蘭受訪者佔比高達66%，持懷疑態度的受訪者僅為16%。

50%的烏克蘭民眾如今仍對德國的作用持積極看法，2022年這個數字為46%，2023年為53%，對德國的作用持否定態度的烏克蘭受訪者目前的佔比為29%。

大多數烏克蘭受訪者仍然希望加入歐盟和北約。認為烏克蘭能夠在今後10年裡加入歐盟的受訪者已從之前的73%下降至61%，認為烏克蘭能在10年內加入北約的受訪者從之前的64%降至51%。

蓋洛普的這次民調對1000名烏克蘭人進行了電話採訪，誤差範圍為3%。

蘇利文：烏克蘭需要鞏固前線兵力

美國國家安全顧問蘇利文近日在接受採訪時被問及如果美國早日向烏克蘭提供坦克、F-16戰鬥機等裝備，烏克蘭戰況是否會有所不同。蘇利文反問道，「自從我們向烏克蘭提供坦克以來，戰場上的情況是否發生了明顯變化？同樣，在 F-16 方面，我們是否看到了明顯變化？」他進一步闡釋說，「我們的觀點是，沒有一種武器系統可以在這場戰鬥中發揮作用。這是關於人力的問題，我們認為烏克蘭需要做更多工作，以鞏固其在前線的兵力數量。這事關彈藥，也與一個國家的國力、士氣、凝聚力和工業基礎等所有其他問題有關。」

近幾個月來，烏克蘭兵力短缺問題越來越嚴重。10月30日，烏克蘭宣布展開新一輪的軍事動員，再徵招16萬人入伍。法新社援引消息人士稱，這次徵兵預計將在三個月內完成。

（德新社、PBS新聞）

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