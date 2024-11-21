快訊

北分署霸凌案沸沸揚揚…傳謝宜容昨已失聯 勞部：她明不會出面道歉

12強賽／小園海斗雙響砲、狂攻7打點 日本狂電美國奪6連勝

國際刑事法院宣布了！正式對以色列總理、哈瑪斯首腦發逮捕令

烏控俄發射洲際彈道飛彈 莫斯科拒絕評論：盡最大努力避免核衝突

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
烏克蘭指控俄羅斯首度朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，莫斯科今天拒絕就此評論。圖攝於3月1日。圖／法新社
烏克蘭指控俄羅斯首度朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，莫斯科今天拒絕就此評論。圖攝於3月1日。圖／法新社

烏克蘭指控俄羅斯首度朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，莫斯科今天拒絕就此評論。俄羅斯近日提升核威脅後，克宮今天表示，正在「盡最大努力」避免核衝突。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到莫斯科是否發射洲際彈道飛彈時說，他「對這個主題沒有評論」。可以搭載傳統和核彈頭的洲際彈道飛彈能夠打擊數千公里外目標。

路透社報導，烏克蘭空軍詳述俄軍今早使用的武器類型時提到，「特別是，從俄羅斯聯邦阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射一枚洲際彈道飛彈」。這是俄烏戰爭期間，俄軍首次動用威力強大的洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭。

在華府放行基輔可以運用美製長程飛彈攻擊俄羅斯境內目標後，莫斯科提升核威脅。克宮今天則強調，正在「盡最大努力」避免核衝突。

培斯科夫說：「我們已經強調過，根據我們的核武準則，俄羅斯正以負責任立場、盡最大努力不讓這類衝突發生。」

俄羅斯今天同時表示，防空系統擊落兩枚英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈。英國媒體昨天報導，烏克蘭已經首度朝羅斯境內發射這種武器。

俄羅斯國防部在每日簡報中表示：「防空部隊擊落兩枚英國製暴風之影巡弋飛彈。」

英國媒體昨天引述知情人士及官方消息人士報導，烏軍昨天首度對俄羅斯境內發射暴風之影長程巡弋飛彈。烏克蘭軍事媒體分析，打擊目標可能包括俄軍指揮所，指揮所內不排除有北韓將領。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北韓三星上將金永福統領援俄大軍 疑換取核武或飛彈技術

烏克蘭首度發射「暴風影」巡弋飛彈：各方如何回應戰事升級風險？

俄核原則內容定義模糊 普亭保留更多空間

準備核戰？俄羅斯開始量產「可抗核爆」移動式防空避難所

相關新聞

不再堅持戰鬥？民調曝烏克蘭人盼「談判結束戰爭」 對西方信任度下降

美國民調機構蓋洛普今年8月至10月進行的一項民調顯示，52%的烏克蘭人希望自己的國家盡快通過談判結束與俄羅斯的戰爭，38%的人...

首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

路透21日報導，烏克蘭空軍宣稱，俄羅斯同日清晨發動攻擊，從俄國南部的阿斯特拉罕（Astrakhan）地區發射一枚洲際彈道...

烏控俄發射洲際彈道飛彈 莫斯科拒絕評論：盡最大努力避免核衝突

烏克蘭指控俄羅斯首度朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，莫斯科今天拒絕就此評論。俄羅斯近日提升核威脅後，克宮今天表示，正在「盡...

俄核武威脅 歐洲各國備戰第三次世界大戰

俄烏戰爭開打以來，烏克蘭首次使用美製長程飛彈、英製暴風影飛彈攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin...

烏攻俄 發射12枚英製暴風影飛彈 美允烏使用美供應人員殺傷地雷

西方官員透露，烏克蘭在使用美國的陸軍戰術飛彈系統(ATACMS)，對俄邊境布良斯克州打擊後，20日又首次向俄羅斯境內發射...

普亭願與川普談俄烏停火協議 前提：俄拒領土讓步 烏放棄加入北約

五名熟悉克里姆林宮想法的俄羅斯現任與前任官員透露，俄國總統普亭對於與美國候任總統川普討論烏克蘭停火協議持開放態度，但排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。