首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫

「烏軍首度使用了長程武器，為何各方『拒絕評論』？」烏克蘭11月20日首次向俄羅斯領土發射了「暴風影」巡弋飛彈（Storm Shadow），這是自2023年從英國輸入以來，第一次獲准使用在境外領土。然而對俄國使用長程武器，有可能令戰事劇烈升級，俄國釋出在俄西部庫斯克區的影片，拍到暴風影飛彈的殘骸碎片，但無法確知飛彈的落點與目標。包括英國與美國目前都拒絕評論此事，烏克蘭方面也沒有直接承認，僅表達「正在用盡所有方式來保衛我們的國家」。

2024-11-21 12:49