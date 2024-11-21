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首次動用洲際彈道飛彈！烏克蘭稱俄羅斯發動攻擊 俄烏戰爭恐升溫
路透21日報導，烏克蘭空軍宣稱，俄羅斯同日清晨發動攻擊，從俄國南部的阿斯特拉罕（Astrakhan）地區發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。若屬實，這是自前年2月俄國入侵烏克蘭以來，俄國首次動用ICBM。
烏克蘭空軍聲稱，俄國前述攻擊鎖定烏克蘭中東部的第聶伯羅（Dnipro）市內一些公司和關鍵基礎設施。
路透報導說，尚不清楚烏克蘭空軍聲明指稱的俄國ICBM瞄準的具體目標、ICBM的型號，還有是否有造成任何生命財產損失。
烏克蘭空軍另宣稱，在俄國這次攻擊中攔截6枚Kh-101巡弋飛彈。
ICBM不同於一般飛彈，既威力強大又射程遠，可涵蓋數千公里，並能攜帶傳統彈頭與核彈頭。
若屬實，莫斯科此舉是在烏克蘭19日以美援「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），以及20日用英國提供的「暴風之影」深入攻擊俄國本土後，對基輔做出的回應。
俄國幾個月來持續警告，若烏克蘭用西方國家供應的遠程武器攻擊俄國，將被視為俄烏戰爭的重大升級。
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