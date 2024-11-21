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烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復英美？

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國與英國允許烏克蘭使用其長程飛彈攻擊俄羅斯境內，莫斯科已威脅展開報復行動，並警告不排除任何手段。究竟俄國總統普亭準備做到何種地步？英國衛報分析各種可能性。路透
美國與英國允許烏克蘭使用其長程飛彈攻擊俄羅斯境內，莫斯科已威脅展開報復行動，並警告不排除任何手段。究竟俄國總統普亭準備做到何種地步？英國衛報分析各種可能性。路透

美國與英國允許烏克蘭使用其長程飛彈攻擊俄羅斯境內，莫斯科已威脅展開報復行動，並警告不排除任何手段。克里姆林宮日前宣布正式修改「核理論」，若遭受由核武國家支持的傳統飛彈襲擊，就可能考慮動用核武。究竟俄國總統普亭準備做到何種地步？英國衛報分析各種可能性。

俄國丟核彈的可能性有多高？

俄國在戰爭期間曾展示戰略核武庫存，試圖威嚇並阻止西方介入。但儘管威脅不斷，美國表示，尚未發現俄國核武儲存地點有任何異常活動的跡象，顯示戰術核彈的實際部署位置並未改變。

多數專家認為俄國目前不太可能動用核武，但警告不要掉以輕心。聯合國裁軍研究所高級研究員波迪維奇（Pavel Podvig）認為，俄國不太可能在烏克蘭丟核彈，主要因為這樣做無助於實現任何軍事目標，而且俄軍目前正在推進。

此外，若自1945年以來首次在戰爭中使用核武，將使全球多數國家團結起來與俄國為敵，這將帶來莫斯科難以預測的後果。「因此，這將是重大賭注。但我無法排除克里姆林宮準備冒險的可能性，特別是如果莫斯科認定西方回應軟弱。我們不確定俄國是否能如願。」

俄國還有哪些招能反擊西方？

莫斯科在使用混合戰術方面發揮極大「創意」，這些行動多發生在和平與戰爭之間的「灰色地帶」，包括將移民潮變成武器，將人群引導至波蘭、立陶宛和芬蘭邊界，目的是讓這些國家面臨政治難題。

此外，俄國軍情部門曾在英國、德國、西班牙、奧地利、土耳其等地實施暗殺行動。它還策畫破壞行動，據稱包括7月在德國和英國的DHL貨運中心發現的燃燒裝置。西方情報機構認為，這些炸彈攻擊未遂可能是針對北美航班的演練。

俄國的網軍機器人在歐美煽動分裂性的議題，目的是削弱社會凝聚力並壯大極右派勢力。俄國還被指控干擾GPS信號，尤其是在波羅的海地區，導致數千架客機的導航系統出現問題。

丹麥當局20日表示，波羅的海兩條海底通訊電纜日前被切斷，指一艘中國貨船可能與此有關。大西洋理事會灰色地帶衝突專家布勞（Elisabeth Braw）表示，不排除俄國參與的可能性。

「商船通常不會為了好玩去切斷海底電纜，」布勞說，「我們看到的是，俄國非常擅長利用代理人採取行動」。

俄國可利用哪些盟友和代理人？

莫斯科過去常與盟友和代理人建立臨時的利益聯盟，進行針對西方的破壞行動。據華爾街日報上月報導，俄國向葉門青年運動叛軍提供目標數據，用於攻擊紅海的西方船隻。

在英國，軍情五處（MI5）主管10月表示，俄國情報部門顯著加強與犯罪幫派的合作，作為「一項持續行動的一部分，目的是在英國和歐洲街頭製造混亂：我們已看到縱火、破壞等行為」。

西方如何應對俄國的混合戰？

此類攻擊發生在灰色地帶，利用代理人和「合理否認」策略，這使得應對和反制特別困難。它們未達公開戰爭的門檻，而刑事調查對俄國幾乎沒有約束力，此外，西方情報機構在進行類似反擊時通常受到限制。

「我們不可能去干擾俄國水上或空中導航信號，因為這會導致事故，」布勞表示，「俄國非常精於此道，他們不斷創新。能成功固然好，效果有限也沒關係，因為他們不會受懲罰。要找到治他們的方法非常困難」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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