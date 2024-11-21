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美援烏人員殺傷地雷 人權團體批：對平民高風險

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導

美國國防部長奧斯丁廿日表示，美國總統拜登已批准提供烏克蘭人員殺傷地雷，希望減緩俄軍在烏克蘭東部推進的速度。這項決定引發人權團體抨擊，因為這種地雷對平民構成極高風險。

奧斯丁說，俄國愈來愈依賴步兵攻擊，而不是裝甲車，這促使美國做出這項決定。他說，烏克蘭「需要一些東西」來減緩俄軍攻勢。

美國官員表示，美國在俄烏戰爭期間一直提供烏克蘭反戰車地雷，新增的人員殺傷地雷與俄國的不同，屬於「非持久性」地雷，會在預設時間後失效，電池耗盡後不會爆炸。

率先披露這項消息的華盛頓郵報指出，拜登先前一直不願提供人員殺傷地雷給烏克蘭，一來是因為自己政府內部的關切，二來也因為眾多反地雷人士認為這種武器對平民風險太高。然而，俄軍近幾個月來在前線的進展，讓白宮不得不加緊協助烏克蘭，特別是總統當選人川普先前曾矢言讓俄烏戰爭迅速落幕。

人權團體抨擊美國這項決定。「人權觀察」主管瑪麗．魏爾翰表示：「這是令人震驚且具破壞性的發展，即使是非持久性地雷也會對平民構成風險，需要複雜的清理工作，而且不一定能可靠的移除。」

儘管如此，一名烏克蘭官員仍歡迎美方立場轉向，「反正俄羅斯已經在用了」。

全球已有一百六十四國簽署反對部署和移轉人員殺傷地雷的渥太華公約，但美國和俄國都沒有簽署。截至二○二二年，美國的人員殺傷雷庫存約三百萬個。國務院二○二二年曾表示，自一九九一年第一次波灣戰爭以來，除了二○○二年阿富汗有過僅涉及一枚地雷的單一事件外，這批彈藥從未被使用過。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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