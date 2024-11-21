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普亭願與川普談俄烏停火 傳克宮同意凍結衝突

聯合報／ 國際中心／綜合報導
傳俄國總統普亭對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。美聯社
傳俄國總統普亭對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。美聯社

五名熟悉克里姆林宮想法的俄羅斯現任與前任官員透露，俄國總統普亭對於與美國候任總統川普討論烏克蘭停火協議持開放態度，但排除重大領土讓步的可能，且堅持基輔當局須放棄加入北約組織。

路透報導，俄羅斯在烏克蘭戰場的優勢更加明顯之際，川普即將重返白宮，他曾誓言會迅速結束俄烏戰爭

俄國目前已掌控五分之一烏克蘭領土，且正以二○二二年全面入侵烏克蘭以來最快的速度推進。

談到在由川普促成的協議中普亭可能接受的內容時，五名現任及前任俄國官員表示，克里姆林宮可能會大致同意凍結前線衝突。

根據三名要求匿名的消息人士說法，在烏東頓內次克州、盧甘斯克州、札波羅熱州和赫松州的具體畫分方面，可能還有談判空間。

儘管俄國宣稱上述四州皆為俄國領土，但根據前線的公開資料，俄軍控制當地七成至八成領土，而烏軍仍守著約二萬六千平方公里土地。

二名官員表示，俄國也可能從烏克蘭北部哈爾科夫州和南部尼古拉耶夫州相對較小的控制區撤軍。

根據這五名現任及前任官員的說法，俄國不會容忍烏克蘭加入北約或北約軍隊出現在烏克蘭領土，但可能會考慮討論給予基輔當局安全保證。這些知情人士表示，克里姆林宮可能會要求烏克蘭武裝部隊規模設限，以及承諾不限制俄語使用。

在即將卸任的美國總統拜登授權下，烏克蘭十九日首度以美製遠程飛彈襲擊俄國領土。法新社報導，俄烏戰爭主導巴西里約廿國集團（Ｇ20）領袖峰會最後一天議程，烏克蘭的盟友和俄羅斯相互指責對方讓戰事升級。

出席Ｇ20峰會的俄羅斯外長拉夫洛夫稱，美國和俄羅斯「瀕臨正面軍事衝突的邊緣」，英國首相施凱爾則抨擊「俄羅斯不負責任的言論」。

法國總統馬克宏則表示，他已經要求中國大陸國家主席習近平要「充分運用影響力」，讓俄羅斯領袖普亭能夠「明白事理」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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