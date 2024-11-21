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接獲空襲情資…美關閉駐烏克蘭大使館

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國國務院領事事務局發布聲明指出，駐基輔大使館接獲可能於20日遭遇重大空襲的具體情資，因而決定關館。

前一天俄羅斯總統普亭才簽署法令，擴大莫斯科能夠訴諸核武以因應更廣泛傳統武器攻擊的範圍，造成金融市場不安。

美國國務院20日在駐烏克蘭大使館官網公告說：「美國駐基輔大使館接獲11月20日潛在重大空襲的具體情資，出於高度謹慎起見，大使館將關閉，使館雇員依指示就地避難。」

「美國大使館建議美國公民準備就緒，一旦發布空襲警報立即進行躲避。」

烏克蘭獲得美國總統拜登批准後，已於俄羅斯全面入侵烏克蘭第1,000天的19日，首度動用美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），打擊俄羅斯境內目標。

俄羅斯數月以來持續警告西方國家，倘若華府允許基輔使用美國、英國和法國提供的飛彈深入打擊俄羅斯境內目標，莫斯科就會認為這些北大西洋公約組織（NATO）成員直接參與烏克蘭戰爭。

俄羅斯總統普亭10月強調，莫斯科將就烏克蘭運用美製武器深入打擊俄羅斯境內作出回應。

在俄羅斯與西方國家陷入50多年來最緊張局勢，核風險升高的情況下，普亭19日已簽署法令，擴大莫斯科能夠訴諸核武因應更廣泛傳統武器攻擊的範圍。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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