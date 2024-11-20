美國駐烏大使館暫閉防重大空襲 烏克蘭：俄國心理戰

法新社20日報導，有關烏克蘭同日可能遭大規模飛彈空襲的警告，基輔當局將其形容為俄羅斯的「心理作戰」。美國等數個國家的駐基輔大使館已由於相關威脅，宣布當天暫時關閉。

烏克蘭的軍事情報指出，俄國正對烏克蘭實施心理攻擊，並警告社群媒體上流傳飛彈威脅增加的假訊息，這是俄國心理作戰的一環。

美國已鑒於接獲「潛在重大空襲的具體情資」，宣布20日對外關閉駐基輔大使館，但未對此詳述。希臘、匈牙利、義大利、西班牙等北約國家其後跟進，宣布同日關閉駐基輔大使館。

烏克蘭官員已批評這項罕見舉措，呼籲其盟國不要在烏克蘭社會散布更多恐懼。