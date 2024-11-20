拜登再開綠燈！批准提供烏克蘭反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進
路透引述美國官員報導，美國總統拜登已批准向烏克蘭提供反步兵地雷，此舉有助於減緩俄軍在烏克蘭東部推進的速度，特別是在與美國提供的其他武器一起使用時效果更好。
華盛頓郵報率先報導這項消息。這位匿名官員則向路透表示，美國預期烏克蘭在本國領土上使用這些地雷，但烏方已承諾不會在有己方平民居住的地區使用。
烏克蘭總統澤倫斯基辦公室、烏克蘭國防部、俄羅斯國防部和克里姆林宮尚未立即回應路透的置評請求。
這名官員表示，美國在烏俄戰爭期間一直向烏克蘭提供反戰車地雷，新增的反步兵地雷旨在阻止俄軍地面部隊的推進。官員強調，美國提供的地雷與俄國的不同，屬於「非持久性」地雷，會在預設時間後失效，電池耗盡後不會爆炸。
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