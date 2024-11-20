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要讓步了？路透：普亭對與川普達成停火協議持開放態度

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳俄國總統普亭對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。美聯社
傳俄國總統普亭對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度。美聯社

路透引述5名了解克里姆林宮想法的知情人士透露，俄國總統普亭對與美國總統當選人川普討論烏克蘭停火協議持開放態度，但排除做出任何重大領土讓步的可能，並堅持要求基輔放棄加入北約的雄心。

在談及普亭在與川普斡旋的任何協議中會接受什麼條件時，5名消息人士稱，克宮可能大致同意凍結前線衝突。

其中3名知情人士稱，關於頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫松四個東部地區的確切瓜分，可能存在談判空間。

2名消息人士稱，俄羅斯也可能願意從位於烏克蘭北部和南部的哈爾科夫和尼古拉耶夫地區相對較小的領土上撤軍。但拜登允許烏克蘭使用美製飛彈襲擊俄羅斯腹地可能會使任何解決方案複雜化並推遲，稱如果沒有達成停火協議，俄羅斯將繼續戰鬥。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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