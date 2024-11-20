美國警告「恐有重大空襲 」！緊急關閉駐烏克蘭大使館
路透報導，美國國務院領事事務局在X發文稱，美國駐基輔大使館已收到20日可能發生重大空襲的消息，將關閉大使館。
耶路撒冷郵報報導，美國駐基輔大使館官網20日發布公告，內容指「大使館接獲20日可能發生重大空襲的具體資訊，出於謹慎考量，大使館將關閉，工作人員已被指示就地避難。」
該公告敦促當地美國公民做好準備，持續關注當地媒體消息，在空襲警報發布以前確認防空洞位置，並在發生緊急狀況時遵循當地官員與急救人員指示。
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