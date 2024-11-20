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卸任前積極助烏抗俄 拜登傳批准供應殺傷性地雷

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國官員說，總統拜登已批准向烏克蘭提供人員殺傷雷（anti-personnel land mines），此舉可能有助於減緩俄羅斯在烏東推進的速度，尤其是如果配合其他美國彈藥一起使用。

這位官員表示，美方希望烏克蘭在境內動用這批地雷，不過基輔當局已承諾不會在有大批烏國民眾居住的地區使用這些武器。

這位匿名官員告訴路透社說，美國自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來即一直提供基輔反坦克／載具地雷，但現在又提供人員殺傷雷，意在阻撓俄國地面部隊的攻勢。

這位官員表示，與俄國的不同的是，美國地雷為「非持久性」，預設期一過即產生惰性。這些地雷需要電池引爆，電池一耗盡便不會爆炸。

率先披露這項消息的「華盛頓郵報」指出，拜登不久前剛授權烏克蘭以美製長程飛彈系統攻擊俄羅斯境內目標，為卸任前助烏抗俄的全面性緊急行動的一環。

拜登先前一直不願提供殺傷性地雷給烏克蘭，一來是因為自己政府內部的關切聲浪，二來也因為大批反雷人士直指這種武器對平民的風險高到難以讓人接受。然而，俄羅斯近幾個月來在前線的進展，讓白宮不得不另闢蹊徑來協助基輔當局，特別是總統當選人川普先前曾矢言將讓俄烏戰爭迅速落幕。

美國官員告訴華郵說，新的這批地雷將僅限在烏國境內使用，且預期集中在烏東地區。

儘管大規模部署地雷伴隨著潛在風險，一位烏克蘭官員仍對美方的立場轉向大表歡迎。這位因事件敏感而選擇匿名發言的官員說：「反正俄羅斯已經在用了。」

截至2022年，美國的人員殺傷雷庫存約達300萬個。國務院2022年曾表示，自1991年第一次波灣戰爭以來，除了2002年阿富汗有過僅涉及一枚地雷的單一事件外，這批彈藥從未被使用過。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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