該害怕俄國修改核原則？紐時：核武僅是俄羅斯最終的談判籌碼

在烏俄戰爭爆發的第1000天，烏克蘭善用美國釋出的最新善意，於19日首次使用美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標，俄國總統普亭同日也下修動用核武的門檻，令核戰風險一觸即發。然而美方回應指，這並不意外，也還沒必要調整美國自身核態勢。紐約時報分析，美國早已習慣俄羅斯把核武當作討價還價的籌碼。

在華府放行基輔運用長程飛彈打擊俄羅斯境內軍事目標後，俄羅斯針對其核武準則進行調整，普亭19日簽署法令，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，包括無核武國家在擁核國家參與下的進犯將被視為聯合攻擊，以及遭遇大規模空中攻擊時可動用核武加以回應。

對此，白宮國安會發聲明回應，「如同我方本月稍早已提過，我們對於俄羅斯宣布更新核武使用原則的舉動並不意外，這幾周以來，俄國一直在暗示他們打算這樣做。然而，目前俄國核態勢實際上沒有任何變化，因此我們也沒看到有任何理由以調整我方的核態勢或核武原則來回應俄方今日的言論。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也表示，對於俄羅斯的核武言論並不驚訝，沒看到任何調整美方自身核態勢的理由，但呼籲俄國停止這種好戰且不負責任的言論。

紐時指出，華府反應顯示不以為意，認為俄方的核威脅只是無稽之談，相較之下，華府正忙著猜測誰會出任財政部長，或是關注身陷性醜聞風暴的前佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）能否通過確認程序成為司法部長。

烏俄戰爭帶來許多改變，不只剝奪數十萬人性命，粉碎了數百萬人的生活，也撼動了歐洲，加劇俄羅斯和美國之間的敵意，卻也讓華府乃至全球習慣了俄國重新使用核武器作為最終的談判籌碼。俄羅斯要按下核按鈕，可能比召開聯合國安理會更令人嗤之以鼻。

追蹤核風險長達幾十年的哈佛大學教授邦恩（Matthew Bunn）表示，「這是訊號演習，試圖嚇唬歐洲，在一定程度上也包括美國，讓他們放棄對烏克蘭的支持。」

邦恩認為， 「俄羅斯實際使用核武的短期可能性並沒有增加。核戰的長期可能性可能略有增加，因為美國願意支持深入打擊俄羅斯境內，這正加劇普亭對西方的仇恨和恐懼，並可能激起俄羅斯回應，從而增加西方對俄羅斯的畏懼和仇恨。」

美國總統當選人川普將在大約9周後就職，他承諾限制美國對烏克蘭的支持，並在一天內結束戰爭。對普亭而言，更新版核理論是又一次試圖將全球最大的核武庫變成世界可能再次畏懼的東西，這讓他獲得其天然氣和戰爭經濟迄今無法達到的全球影響力。

麻省理工學院教授和核專家納朗（Vipin Narang）說，「無論普亭可能試圖設定怎樣的門檻，他在任何地點、任何時間、任何規模使用非戰略核武的決定依然會帶來嚴重後果，正如拜登一再重複的。」

納朗指出，普亭仍需考慮美國和全球的反應以及升級管理。 稱「即使俄羅斯修改核理論，我仍然非常有信心，美國和北約的常規和核姿態有能力阻止俄羅斯的核部署，並在普亭誤判時恢復威懾力。」

但此種誤判的可能性似乎不高，普亭在整個戰爭期間針對朝北約國家發動任何公開攻擊持謹慎態度，不想讓這些國家捲入戰爭。美國偶爾也會擔心普亭可能真的引爆核戰，尤其是2022年10月時，當時美國情報官員竊聽俄羅斯將領之間的談話，這讓美國擔心普亭會對烏克蘭軍事基地或其他目標使用戰場核武器。拜登當時直言，這是自古巴飛彈危機以來，美國最接近核打擊的一次，但最終並沒有發生。

報導指出，普亭修改核理論所要傳遞的訊息不是核武捲土重來，而是核武從未消失。