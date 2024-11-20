烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈 俄誓作出相應回應

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導

烏克蘭今天首度朝俄羅斯境內發射美製長程飛彈。俄國外長拉夫羅夫表示，這是西方對俄戰爭的新階段，俄國將作出相應回應。

俄羅斯國防部指出，當地時間今天上午3時25分，烏克蘭朝俄國布揚斯克州（Bryansk）一處設施發射6枚彈道飛彈，這場攻擊使用了美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈。

對此，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在20國集團（G20）巴西峰會場邊記者會上指出：「我們將把這視為西方針對俄羅斯戰爭的新階段。我們將做出相應回應。」

一名烏克蘭高級官員今天向法新社證實，烏軍使用美國提供的ATACMS長程飛彈攻擊俄國領土。

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