烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈 俄誓作出相應回應
烏克蘭今天首度朝俄羅斯境內發射美製長程飛彈。俄國外長拉夫羅夫表示，這是西方對俄戰爭的新階段，俄國將作出相應回應。
俄羅斯國防部指出，當地時間今天上午3時25分，烏克蘭朝俄國布揚斯克州（Bryansk）一處設施發射6枚彈道飛彈，這場攻擊使用了美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈。
對此，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在20國集團（G20）巴西峰會場邊記者會上指出：「我們將把這視為西方針對俄羅斯戰爭的新階段。我們將做出相應回應。」
一名烏克蘭高級官員今天向法新社證實，烏軍使用美國提供的ATACMS長程飛彈攻擊俄國領土。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言