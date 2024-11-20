俄烏戰爭滿千日 烏誓不屈服

俄羅斯前年二月廿四日入侵烏克蘭，十九日滿一千天。烏克蘭總統澤倫斯基當天在烏克蘭國會演說，表明基輔不會出賣主權或放棄領土。烏克蘭外交部也矢言，基輔絕不向占領者屈服，俄軍終將因違反國際法受懲罰。

澤倫斯基也對歐洲議會發表視訊演說，指稱俄國總統普亭一心想打贏戰爭，不會自己停下腳步，「他（普亭）時間愈多，情況就變更糟」，並呼籲歐洲加強施壓莫斯科，以實現公正和平。

烏軍總司令瑟爾斯基也在社群媒體Telegram提到，烏克蘭這一千天面臨極其複雜又慘烈的存亡戰鬥，「在（烏東）頓內次克州冰凍的戰壕，在（烏南）赫松州燃燒的草原，在砲彈、冰雹和防空槍砲下，我們正為活下去的權利奮戰」；縱然有千個黑夜，總會迎來黎明。

聯合國安理會也為俄烏戰爭滿千日召開會議。烏克蘭外長西比哈在會前說，美國總統拜登放行烏克蘭用美援遠程飛彈攻擊俄國本土是改變戰局的一步，將帶來非常正面的影響，「烏克蘭能打的愈遠，戰爭就將愈短」。

但美國國務院發言人米勒仍不願證實華府已批准基輔用美製武器深入打擊俄境，僅重申美國一向適時調整提供烏克蘭的能力。五角大廈副發言人辛赫十八日也婉拒證實相關報導。

法國總統馬克宏十八日則稱讚華府做出「明智決定」。美媒Politico十八日報導，外界正關注英國及法國是否放行基輔用英援「暴風之影」和法援SCALP巡弋飛彈攻擊俄境目標。這類飛彈雖由歐廠MBDA生產，但美國擁有該公司部分技術，因此擁有發言權。

英國則尚未取得美國讓暴風之影深入攻擊俄國的許可，法國也態度模糊。兩位法國官員稱，巴黎批准基輔用SCALP無需美方同意，但烏軍還沒以該型飛彈攻擊俄境目標的跡象。