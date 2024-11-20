美援烏飛彈解禁 俄修改核原則

俄羅斯總統普亭十九日簽署更新版「核理論」（核準則），指出俄國若遭受由核武國家支持的傳統（非核武）飛彈襲擊，就可能考慮動用核武。非核武國家在核武國家參與下對俄國的侵略，也將會被俄國視為對方的聯合攻擊。

擁核國家的核理論規範使用核武的規則和先決條件。此次更新即日生效。

路透同日報導，鑒於外媒披露拜登政府已同意烏克蘭用美製遠程飛彈深入攻擊俄國本土，這次更新核理論是克里姆林宮對美方前述做法的回應。美聯社報導，此舉反映普亭準備威脅動用核武，以迫使西方國家退讓。

俄國國防部十九日說，烏克蘭已發射六枚美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）遠程飛彈，攻擊俄國布揚斯克州；俄方擊落五發、毀損一發。

新版核理論指出，若俄國或白俄羅斯等盟友面臨對主權或領土完整具重大威脅的傳統武器入侵，莫斯科將考慮發動核武打擊。二○二○年制定的核理論版本則寫道，俄國若遭敵方核武攻擊或威脅國家存續的傳統武器攻擊，可能考慮動用核武。

另據俄羅斯衛星通訊社報導列舉的更新內容，嚇阻潛在敵人對俄國及其盟友的侵略，屬莫斯科最優先要務，俄國核嚇阻相關政策的本質為防禦性。任何軍事聯盟（即例如北約NATO等集體防衛組織）的任一成員國對俄國及其盟友的入侵，皆將被視為來自該聯盟全體的侵略。

克宮發言人佩斯科夫十九日強調，核理論更新旨在使潛在敵人明白，攻擊俄國或其盟友勢必招致報復。他九月底就明言，西方對俄烏戰爭參與度日增，部分核武強權為基輔撐腰，NATO軍事基礎設施進逼俄國邊界，這在在使修改核理論和核嚇阻政策有其必要。

普亭也曾指出，若烏克蘭以遠程飛彈襲俄，莫斯科將採取「適當決定」。俄國外交部十八日呼應其說法，揚言基輔若用遠程飛彈攻擊俄國本土，形同美國及其附庸直接涉入對俄國的敵對行動，俄方將做出適當及清楚回應。

路透報導，普亭在五日美國總統大選正式投票前幾周，就下令修改核理論，擬將在任何核武國家協助下對俄國的傳統武器攻擊，均視為對俄國的聯合攻擊。有西方國家分析家已稱，修改核理論是莫斯科企圖阻止西方擴大對烏軍援的進一步舉動。

路透十八日另引述全球安全智庫國際戰略研究所駐柏林研究員辛茲報導，衛星影像顯示，俄國生產固態燃料飛彈引擎的五座設施有大規模擴建，顯示克宮計畫大幅提高飛彈產量以投入俄烏戰事。