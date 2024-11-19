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俄羅斯國防部：烏克蘭朝俄國發射美製ATACMS長程飛彈

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導

美國總統拜登的政府2天前批准烏克蘭運用美製長程飛彈攻打俄羅斯境內的軍事目標後，俄國國防部表示，烏克蘭已朝俄國布揚斯克州發射美製ATACMS（陸軍戰術飛彈系統）飛彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國國防部表示，當地時間今天上午3時25分，烏克蘭朝布揚斯克州（Bryansk）一處設施發射6枚彈道飛彈，並稱這場攻擊使用了美製ATACMS飛彈；俄國防空系統擊落其中5枚飛彈，並毀損剩下來的1枚。

飛彈的碎片落在一處軍事設施內，引發火災。目前火勢已被撲滅，沒有造成人員傷亡或損失。

烏克蘭未立即回應這項消息，若消息得到證實，這將是烏軍首次利用這種美製長程武器深入打擊俄國境內的目標。

另一方面，俄烏戰爭今天屆滿千日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，駐紮在俄國境內的北韓軍人有可能增加至10萬人。

基輔當局與其西方盟友指控北韓向俄國提供武器和軍隊，以支援俄國對烏克蘭的全面入侵行動。

路透社報導，澤倫斯基在歐洲議會（EuropeanParliament）發表線上演說時表示：「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）目前已將1萬1000名北韓士兵派遣至烏克蘭的邊界，而這支部隊的人數有可能會增至10萬人。」

法新社報導，澤倫斯基今天還向烏克蘭國會發表演說。他在演講中指出，明年將是決定這場戰爭勝負的關鍵一年。

澤倫斯基提出一項「韌性計畫」，並告訴烏克蘭國會：「決定性的時刻即將在明年到來，我們不能允許任何人對我國的韌性產生懷疑。」

澤倫斯基說：「這場戰役不僅關乎波克羅夫斯克（Pokrovsk）、庫皮揚斯克（Kupiansk）或其他城市、鄉鎮或村莊，也不僅關乎我們的這個或那個州。這場戰役與烏克蘭有關、與整個歐洲有關，與全世界的秩序或混亂有關。」

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