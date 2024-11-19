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拜登准烏以美製長程飛彈攻俄 川普團隊批升高緊張情勢

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

針對美國總統拜登（Joe Biden）決定讓烏克蘭使用美方提供的長程飛彈攻擊俄羅斯境內目標，總統當選人川普的團隊今天強烈抨擊拜登，指控他危險地升高緊張情勢。

法新社報導，拜登在任期只剩下兩個月已是跛鴨總統之際，作出了重大政策轉變，同意烏克蘭長期以來的要求，批准烏克蘭運用美製長程飛彈攻打俄羅斯境內的軍事目標。

川普（Donald Trump）將於明年1月就任總統，他在俄烏戰爭期間一直質疑美國對烏克蘭的援助，一再承諾將結束這場戰爭，但未提出他將如何止戰的細節。

川普任命的白宮國家安全顧問瓦爾茲（MikeWaltz）告訴福斯新聞（Fox News），拜登的決定使俄烏戰事繼續升級，沒有人知道事態會如何發展。

此外，川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）則在社群媒體X發表評論寫道：「軍工複合體似想在我父親有機會締造和平、拯救性命之前，讓第三次世界大戰爆發。」

川普外交政策核心圈人士、曾在川普第1任期代理國家情報總監（DNI）的格瑞尼爾（Richard Grenell）在X寫道：「沒有人預料拜登會在過渡時期升級烏克蘭戰事。彷彿他正在發動一場全新的戰爭。」

德國當局今天表示，將交付4000架人工智慧（AI）導引無人機給烏克蘭，而德國總理蕭茲（OlafScholz）堅持不提供金牛座（Taurus）長程飛彈給烏克蘭的決定。

蕭茲在20國集團（G20）巴西峰會場邊發表談話指出：「我已經非常清楚解釋，為何我認為提供金牛座巡弋飛彈是不對的。」

他表示，支持烏克蘭防禦俄羅斯全面入侵非常重要，同時也要「謹慎」行事。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 拜登 烏克蘭

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