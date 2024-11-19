俄烏戰爭滿千日 澤倫斯基矢言不會出賣主權「永不屈服」

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，19日滿一千天。烏克蘭總統澤倫斯基當天在烏克蘭國會演說，表明基輔不會出賣主權或放棄對其領土的權利。烏克蘭外交部也矢言，基輔永遠不會向占領者屈服，俄軍終將因違反國際法受到懲罰。

澤倫斯基也對歐洲議會發表視訊演說，指稱俄羅斯總統普亭一心想打贏戰爭，不會自己停下腳步，「他（普亭）的時間愈多，情況就變得更糟」，呼籲歐洲加強對莫斯科的壓力，以實現公正和平。

烏克蘭東北部蘇米州前一晚甫遭無人機夜襲，造成一名孩童等數人喪命。澤倫斯基在社群媒體X指出，遇襲建築是當地學校的宿舍，批評俄國持續恫嚇烏克蘭邊境地區。

烏軍總司令瑟爾斯基也在Telegram說，烏克蘭這1千天面臨極其複雜、慘烈的存亡戰鬥，「在（烏東）頓內次克州冰凍的戰壕裡，在（烏南）赫松州燃燒的草原上，在砲彈、冰雹和防空槍砲底下，我們正為活下去的權利奮戰」；縱然有千個黑夜，總會迎來黎明。

聯合國安理會也為俄烏戰爭滿千日召開會議。烏克蘭外交部長西比哈在會前說，美國總統拜登放行烏克蘭用美方提供的遠程飛彈襲擊俄國本土，是改變戰局的一步，將對戰場形勢有非常正面影響，「烏克蘭能打的愈遠，戰爭就將越短」。

但美國國務院發言人米勒仍不願證實華府已做此決定，僅重申美國一向會在適當時候調整提供給烏克蘭的（軍事）能力。美國之音報導，美國國防部副發言人辛赫18日也婉拒證實相關報導。

法國總統馬克宏18日說，華府該項批准是「明智決定」。美媒Politico在18日報導，外界正關注英國、法國是否開放基輔使用英援暴風之影／法援SCALP巡弋飛彈攻擊俄境目標。這類飛彈雖由歐廠MBDA生產，但美國控制該公司部分科技，因此對其使用有發言權。

目前英國尚未取得美國讓前述飛彈用於攻擊俄國境內目標的許可，法國也對烏克蘭方面能如何行動態度模糊。兩位法國官員稱，法國批准基輔使用SCALP不須美國同意，但烏克蘭還未有用該款飛彈襲擊俄境目標的跡象。