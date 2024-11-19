俄侵烏千日 澤倫斯基籲歐盟：不要害怕採取更多制裁

俄烏戰爭今天屆滿千日，歐洲議會為此召開特別大會，邀請烏克蘭總統澤倫斯基視訊演說。他呼籲國際社會不要害怕對俄羅斯採取更多制裁，「普亭的時間愈多，（烏克蘭的）情況就愈糟」，期許明年達成和平。

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭在19日屆滿1000天，歐洲聯盟（EU）主要機構自昨晚開始在大樓牆面點亮烏克蘭國旗形態的燈光、掛滿歐盟與烏國旗幟，領導階層也分別發表支持烏克蘭的談話。

歐洲議會（European Parliament）上午在布魯塞爾召開1小時臨時全員大會，邀請澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）透過視訊發表談話。一臉疲憊的他除了感謝歐洲議會支持，也呼籲國際盟友共同施壓俄國，達成「正義和平」（just peace）。

澤倫斯基說，在1000日的此刻，阻止讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政權得以續命的石油貿易至關重要，亦即必須有效防止「影子油輪」協助運送俄國石油以規避國際社會制裁，「我們必須不怕實施更多制裁」。

在巴西參加「20國集團」（G20）峰會的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）稍早發布錄影談話，表示今天是為烏克蘭人民犧牲哀悼之日，也是歐盟承諾持續相挺之日。

她重申支持烏克蘭加入歐盟，以及歐盟已承諾在2027年之前援烏500億歐元（約新台幣1.7兆元），並宣布今天再加碼6500萬歐元，支持烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）提出的學童餐食計畫。

范德賴恩說，「兒童是國家的未來，俄羅斯想要偷走烏克蘭的未來」，因此確保烏國兒童擁有教育和熱食，也是抵禦俄國的方式之一。

相較范德賴恩、歐洲議會主席梅特索拉（RobertaMetsola）和主流黨派代表的言論聚焦在「不論需要多久」都會持續挺烏抗俄，歐洲議會極右派黨團「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）代表則發言反對軍援、呼籲和平談判。

「歐洲愛國者」是歐盟27國裡對俄羅斯最友善的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所籌組。今天在歐洲議會代表發言的匈牙利籍議員加爾（Kinga Gal）強調透過外交手段停止俄烏戰爭，「在川普（DonaldTrump）上台後，我們更有機會達成」。

川普競選美國總統造勢活動期間聲稱，他能在24小時內結束俄烏戰爭，並能與普亭對話。澤倫斯基15日接受烏克蘭媒體專訪時則表示：「在即將領導白宮的執政團隊政策下，（俄烏）戰爭將提早結束。」