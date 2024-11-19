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俄烏戰爭邁入第1000天持續抵抗 基輔誓言：絕不屈服

中央社／ 基輔19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭至今邁入第1000天，基輔當局今天發表聲明強調，烏克蘭將持續抵抗俄羅斯入侵，並矢言永不屈服。

法新社報導，外交部今天發表聲明說：「烏克蘭永不向占領者屈服，俄軍終將因違反國際法而遭到懲罰。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯徹夜攻擊位於烏東的蘇米州（Sumy）造成7人死亡，當中包括一名兒童。

澤倫斯基在社群媒體發文說：「昨晚，一架無人機襲擊希路基夫（Glukhiv），摧毀當地一所教育機構的宿舍。很不幸地，截至目前為止，我們已知7人喪命，包括1名孩童。」

他還說：「超過10人受傷，包括2名孩童，很多人還身陷瓦礫堆裡。」

路透社報導，烏克蘭軍方今天攻擊位於俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）一處俄羅斯大型武器庫。

烏軍參謀本部於通訊軟體Telegram發聲明指出，發動攻擊之前，遇襲地點發生12次的間接爆炸與引爆。

烏軍參謀本部說：「為了遏止俄羅斯入侵烏克蘭，將繼續執行摧毀俄羅斯彈藥庫的行動。」

另據法新社報導，國際化學武器監控機構「禁止化學武器組織」（OPCW）聲稱，自烏克蘭前線的土壤採樣裡，發現遭禁的鎮暴氣體，基輔當局今天譴責俄羅斯並呼籲採取行動。

OPCW公布的報告當中首度證實，目前在烏克蘭爆發激烈交火的地區使用鎮暴氣體，但俄羅斯尚未回應。

禁止化學武器組織（OPCW）訂定的「禁止化學武器公約」（CWC），嚴禁在非鎮暴情況下作為「戰爭手段」使用CS等鎮暴劑。

CS瓦斯不會致命，卻會造成包括肺、皮膚與眼睛造成強烈刺激。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 澤倫斯基 烏克蘭

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