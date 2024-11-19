俄全面侵烏第1000天 英發布新情資「俄軍每日傷亡升」、增援無人機

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，今天達第1000天。英國宣布投入750萬英鎊（約新台幣3億1000萬元），透過由英國和拉脫維亞共同領導的跨國無人機援烏聯盟，增加對烏供應攻擊型和偵察無人機。

此外，英國國防部統整烏克蘭戰場相關新情資，包括俄軍單月傷亡人數在今年10月創2022年2月以來新高點，達4萬1980人，每天平均傷亡超過1350人。今年11月1日至17日，俄軍每天平均傷亡人數進一步攀升，來到每天1531人，且此爬升趨勢可能持續。

烏克蘭參謀總部統計，自俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，俄軍傷亡人數總計超過70萬人。

儘管如此，考量俄羅斯人口約是烏克蘭人口4倍，且一如許多分析指出，俄羅斯政府犧牲民眾生命所需承擔的政治成本遠較烏克蘭低，俄烏雙方能消耗的人力資源，顯然有差距。

據英國國防部資料，俄軍每天平均以1萬發砲彈打擊烏克蘭前線陣地；俄烏雙方火砲擊發比例目前是2.5：1，遠較今年初高達10：1差距縮減。

在無人機運用方面，俄軍今年10月總計動用約2000架單向攻擊無人機（OWA UAV）打擊烏克蘭，數量較9月動用約700架明顯增加。

俄羅斯大量攻擊烏克蘭基礎設施。英國國防部資料顯示，歷經今年夏天俄軍進一步攻勢，烏克蘭發電能力已下降至僅約全面侵略戰爭爆發前34%的產能，這迫使烏克蘭必須斷電、冬季暖氣供應面臨嚴峻挑戰。

英國國防部今天宣布，將自英國每年軍援烏克蘭的「保底」30億英鎊政府預算撥出750萬，用於增援攻擊型和偵察無人機。

此外，由英國和拉脫維亞主導的跨國無人機援烏聯盟將獲得總額1600萬英鎊的新一波資金挹注，分別為德國投入1000萬英鎊，以及加拿大和盧森堡各投入300萬英鎊，用於採購無人機滿足烏克蘭防衛需求。此跨國無人機聯盟目前可運用資金為6700萬英鎊。

在此之前，英國10月曾宣布投入1億2000萬英鎊，用於協助烏克蘭海軍及其他單位取得水面無人機及海洋情監偵無人機。

英國國防部表示，善用無人機有助提高烏軍打擊俄軍火砲陣地成功率。空中與海洋無人機也在烏軍打擊俄羅斯海軍的地中海部署扮演重要角色。自2022年2月以來，俄軍已在地中海損失26艘船艦（遭摧毀或損壞），數量超過俄軍在該水域部署船艦的25%。這有助確保烏克蘭農產出口航道安全。

另一方面，2022年夏季起，英國在其境內執行烏軍協訓計畫Operation Interflex，目前總計13個國家參與，提供教官等資源。這些國家包括英國、加拿大、荷蘭、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、澳洲、紐西蘭、科索沃。

英國國防部表示，至今年11月18日，經OperationInterflex訓練的烏克蘭武裝人員累計超過5萬人。該協訓計畫將「至少」執行至2025年底。