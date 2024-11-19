禁止化學武器組織：烏克蘭戰區驗出違禁鎮暴劑

全球化武監督團體禁止化學武器組織（OPCW）今天表示，烏克蘭與俄羅斯交戰戰區的彈殼和土壤樣本中，驗出了被禁用的CS催淚性毒氣。

法新社報導，禁止化學武器組織制定的公約禁止在戰區使用CS瓦斯和其他有毒武器。

俄羅斯和烏克蘭都指控對方在打了近3年的這場衝突中使用化學武器，基輔的西方盟邦也聲稱莫斯科使用了違禁武器。

禁止化學武器組織透過聲明表示：「禁止化學武器組織指定的兩個實驗室對這些樣本進行分析…結果顯示一枚手榴彈和一份土壤樣本…含有被稱為CS的鎮暴劑。」

禁止化學武器組織指出，這是烏克蘭戰事活躍區域首度證實出現鎮暴氣體。

總部位於荷蘭海牙（The Hague）的禁止化學武器組織訂定的「禁止化學武器公約」（CWC），嚴格禁止在非鎮暴情況下作為「戰爭手段」使用CS等鎮暴劑。

CS瓦斯雖不致命，但會對肺部、皮膚和眼睛造成強烈刺激。

這項發現預料將成為下週在海牙召開的年度大會上討論的焦點，屆時與會的公約簽署國將檢視公約遵守情況。

禁止化學武器組織表示，烏克蘭方面已要求派遣技術團隊，並在上月拜訪禁止化學武器組織期間提交了3份樣本。

根據路透社報導，禁止化學武器組織在執行摘要中表示，該機構團隊審查數位檔案、聽取現場目擊者說法，並檢測來自與俄軍交戰前線戰壕的3份樣本。

兩間獨立實驗室的分析顯示：「從戰壕內蒐集的手榴彈和一旁黑色飛濺痕跡中的土壤樣本，都含有俗稱CS的鄰－氯代苯亞甲基丙二腈（2-chlorobenzylidenemalononitrile）鎮暴劑。」

烏克蘭表示，這些樣本是在9月20日烏克蘭中部第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）伊林卡（Illinka）村附近發生一起事件後蒐集的。

英國和美國都指控俄羅斯違反禁止化學武器公約，自2022年大舉入侵烏克蘭以來使用毒劑氯化苦（chloropicrin，三氯硝基甲烷）和鎮暴劑。

禁止化學武器組織今年5月表示，組織當時收到有關俄軍在烏克蘭境內使用氯化苦的資訊「證據不足」；克里姆林宮則稱這些指控「毫無根據」。