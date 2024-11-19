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俄羅斯擬提高飛彈產量 衛星影像曝5座設施擴建中

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
俄羅斯生產固態燃料飛彈引擎的5座設施進行大規模擴建，表明克里姆林宮計劃大幅提升飛彈產量，以推進烏克蘭戰事。圖為俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯生產固態燃料飛彈引擎的5座設施進行大規模擴建，表明克里姆林宮計劃大幅提升飛彈產量，以推進烏克蘭戰事。圖為俄羅斯總統普亭。美聯社

根據一名歐洲研究員，衛星影像顯示，俄羅斯生產固態燃料飛彈引擎的5座設施進行大規模擴建，表明克里姆林宮計劃大幅提升飛彈產量，以推進烏克蘭戰事。

路透社報導，全球安全智庫國際戰略研究所（IISS）駐柏林的研究員辛茲（Fabian Hinz）根據俄羅斯媒體報導和冷戰時期美國中央情報局（CIA）解密文件，確定這些生產固態燃料飛彈引擎的設施所在位置，這些文件列出了蘇聯時期相關的生產地點。

這些設施分布在西伯利亞的阿爾泰共和國（AltaiRepublic）、俄羅斯南部的羅斯托夫（Rostov）、莫斯科和聖彼得堡郊外，以及俄羅斯西部的皮姆（Perm）。

路透社檢視馬薩爾科技（Maxar Technologies）於7月、9月和10月拍攝的衛星影像顯示，在辛茲所認出的5座固態燃料研究與生產設施旁，植被已被清除，並進行大規模的新建工程。自2022年俄國入侵烏克蘭以來，俄國總統普亭（Vladimir Putin）已下令增加資金擴大國防生產。

辛茲在報告中寫道：「衛星影像顯示，固態推進劑火箭引擎的生產能力似乎是這一努力的重點之一。」這份報告發表在國際戰略研究所的「軍事平衡+」（Military Balance Plus）部落格上。

俄國國防部沒有回應置評請求。普亭政府計劃明年將國防預算的國內生產毛額（GDP）占比提高至6.3%，這是自冷戰以來的最高水準。

一名國家安全委員會（NSC）發言人拒絕確認美國是否知道這些擴建計畫，但表示美方將對俄羅斯實體和金融機構施加更多制裁，以限制其生產國防物資的能力。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）拒絕置評。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 飛彈

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