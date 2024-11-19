烏克蘭戰爭1000天：圖解戰爭後果

1000天以前，俄羅斯向烏克蘭發動大規模進攻。俄軍迅速推進後，烏克蘭防禦力量特別在北部邊界得以逼退入侵者。在南部，烏克蘭部隊也迫使俄軍在第聶伯河後撤。2024年夏，烏克蘭軍隊甚至成功對俄羅斯領土庫爾斯克州發動反擊。在此過程中，烏克蘭正規軍部分受到准軍事游擊隊的支持。

但烏克蘭東部──特別是盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱和赫爾松地區則繼續處於俄羅斯控制下。克里米亞半島早在2014年3月就被莫斯科佔領和吞併。總體而言，約兩年來，前線幾乎沒有推移。這越來越成為一場消耗戰。

數百萬人流離失所

據聯合國難民署數字，烏克蘭戰爭導致超過1000萬人逃離家園，成為世界範圍內最大的難民危機之一。迄今為止，670萬烏克蘭難民得以在其它歐洲國家避難，單單2024年上半年就又增加了40萬人。在烏克蘭國內還有400萬人在逃亡。自8月以來，17萬人逃離烏克蘭東部的家鄉。「無數兒童繼續上網課，無法享有社會互動和課堂經驗」，聯合國難民署副高級專員克雷門茨（Kelly T. Clements）上周在日內瓦表示。

貧困與衰退

據聯合國人道主義事務協調廳信息，總體而言，自戰爭以來，烏克蘭人道主義境況急劇惡化。約四成民眾如今依賴於人道主義援助。聯合國人道主義事務協調廳以及聯合國難民署的基本援助需要42億美元（約合40億歐元）資金。

早在2024年1月，聯合國人道主義事務協調廳就證實，65%的電力和熱力供應陷於癱瘓。「住宅樓、學校和醫院一再受到影響，供水、供氣和供電網絡也是如此。社會基本設施受到破壞，後果十分嚴重」，時任聯合國人道主義事務協調廳負責人格里菲希斯（Martin Griffiths）說道。2024年秋，俄軍加強了對烏克蘭民用基礎設施的打擊。基輔稱，上周，「關鍵基礎設施」以及一家熱力發電廠再次受到攻擊。

烏克蘭經濟境況相應也是災難性的。據世界銀行以及烏克蘭農業部數字，該國2022年國內生產總值萎縮35%，六成民眾如今生活在貧困線以下。戰爭對本土基礎設施的破壞損失估計超過1300億歐元。

俄羅斯戰爭經濟

歐盟及其它西方盟國在俄羅斯對烏克蘭發動大規模進攻1000天以來，對俄實施廣泛的經濟制裁，──但效果有限。2022年俄羅斯聯邦國內生產總值曾驟降，然而，在轉型為戰爭經濟以及在北京的支持下，俄羅斯經濟迅速恢復。該國貨幣盧布的匯率也是如此。

原因也包括，對俄羅斯化石能源如天然氣、石油和煤炭的進口禁令，未能實現大幅縮減莫斯科出口收入的目標。俄羅斯國有企業找到中國和印度等客戶購買原材料。此外，有跡象顯示，儘管歐盟實施禁運，俄羅斯礦藏仍通過第三國繞道進入歐盟。而特別是天然氣在一段時間內價格上漲，也讓俄羅斯儘管受到制裁，但損失卻頗為有限。

數十億對烏克蘭軍事援助

歐盟和北約不單通過制裁侵略者俄羅斯來支持烏克蘭。基輔也獲得軍事、人道主義和資金援助。最大的出資國是美國。據基爾世界經濟研究所估算，自開戰的2022年1月24日至2024年8月底，美國提供了近850億歐元的援助。歐盟及其成員國同期內提供了1000多億歐元援助。除此之外，英國和加拿大也在最大出資國之列。

新當選的美國總統特朗普在選戰中稱，將大幅削減對烏克蘭援助。倘若如此，烏克蘭要繼續抵禦俄羅斯的進攻，就依賴於其它出資國加大援助力度。

與此同時，烏戰1000天以來，北約也明顯加強了軍事部署。

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