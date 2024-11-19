美允援烏飛彈炸俄境 澤倫斯基：很快將發動無預警攻擊

紐約時報等外媒引述美國官員報導，美國總統拜登已改變心意，首度同意烏軍以美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）遠程飛彈深入攻擊俄國境內目標，讓基輔更能抵抗俄軍攻勢。

美國原本禁止烏克蘭用這種射程達三百公里的美援遠程飛彈打擊俄羅斯本土，拜登的決定代表美國政策重大改變。烏克蘭歡迎這項決定，烏克蘭總統澤倫斯基表示，很快就會使用這種武器首次對俄國進行無預警攻擊。

俄政界：局勢恐逼近世界大戰

俄羅斯總統普亭尚未回應。俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，拜登政府這項決定，是俄羅斯與北約邁向直接對峙的重大一步，使緊張局勢升級到新層次；他說，這項決定代表「美國介入這場衝突的新局面」。俄國國會上院國際事務委員會第一副主席賈巴羅夫也說，莫斯科將很快做出回應，「這是朝向第三次世界大戰非常嚴重的一步」。

紐時：北韓派兵令美改變態度

過去數月烏克蘭一直要求美國同意使用遠程飛彈攻俄，美方憂心戰事升高，遲未同意。紐時說，北韓派兵協助俄國，顯然是拜登改變主意的主因之一。

美國候任總統川普已表明，將盡快結束俄烏戰爭，此立場為川普新政府明年上台後是否將繼續軍援烏克蘭增加不確定性。

川普尚未回應拜登此一決定。川普長子小唐納十八日在社群媒體TG寫道，「軍工複合體似乎想在我爸有機會締造和平並拯救生命前，使第三次世界大戰爆發」。小唐納上周也曾在Telegram嘲諷說，再過幾周川普上任後，澤倫斯基就「領不到零用錢了」。

將在川普上任後出任白宮國安顧問的沃茲此前曾說，拜登在政權交接期間宣布一筆給烏克蘭的六十億美元援助，「完全符合對瘋子的定義」。

鑒於ATACMS的整體供應量不足，拜登政府官員過去一向質疑美國能否提供烏克蘭夠多的這類飛彈，以改變戰局。但贊成者主張，只要能對俄國實施縱深打擊，即使次數不多，仍將迫使莫斯科改變兵力部署並消耗更多資源。

英法也開放暴風影飛彈攻俄

美國遠程飛彈解禁後，法國費加洛報報導，英國和法國也同意，讓烏克蘭使用英法聯合研發的「暴風影」遠程飛彈攻俄。德國則堅持立場，拒絕援烏射程逾五百公里的金牛座遠程飛彈，擔憂基輔用於打擊俄國本土。

聯合國祕書長古特瑞斯十七日重申聯合國立場是避免這場戰爭持續惡化，「我們想要和平、公平公正的和平」。中國大陸外交部發言人林劍在例行記者會說，當務之急是盡快推動局勢降溫。

俄軍近日來加緊攻打烏克蘭。烏國救難當局與軍方十八日指稱，一枚俄國飛彈十七日晚間擊中烏克蘭東北部的蘇米州一棟大樓，造成十人喪生、五十二人受傷。該州軍事政府首長阿圖克在TG寫道，首府蘇米市淪為人間煉獄，「這是俄軍在我們土地上釀成的悲劇」。