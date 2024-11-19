拜登准援烏飛彈襲俄 風險川普擔

烏克蘭幾個月來持續要求華府同意用美援武器對俄羅斯本土做縱深打擊，美國總統拜登終於點頭。美國有線電視新聞網（CNN）十七日報導提到拜登此前推遲「亮綠燈」的三個主因，並指出此舉只會使俄烏戰爭風險大增，而川普兩個月後就要承擔如此風險。

拜登批准的是美製遠程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），但此時才放行是否為時已晚？該報導認為，對這項質疑的解答很複雜。

首先，烏克蘭能拿到的ATACMS有限，因此即使烏軍能縱深打擊俄國本土，增程型ATACMS的射程為三百公里，難以一夕之間扭轉戰局。

分析家已列出在這些飛彈射程內的俄國目標數量，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）也列了幾百個。拜登政府則在簡報中明言，已發現ATACMS射程涵蓋的俄國機場，將攻擊性的軍機進一步後撤。而且實際上基輔將拿不到夠多的ATACMS來改變俄烏戰爭進程。

其次，烏克蘭已能用其自製、更價廉的無人機深入滲透俄國。美國已同意資助烏克蘭研發這些裝備，它們似乎也已在莫斯科幾座機場周邊及俄國能源基礎設施造成嚴重破壞。

第三，美國允許用精準飛彈縱深打擊俄國是相當挑釁的舉動。誠然俄國目前在軍事上備多力分，不太可能尋求與北約或美國全面衝突，但未來仍將伺機設法恢復其嚇阻力。俄國情報部門就被控破壞歐洲各地的民用目標，包括最近傳出歐洲境內有貨機遭放置炸彈包裹。

拜登政府確實有必要權衡遠程打擊的實際效用，畢竟恐因此波及其他北約國家及其平民，或引發俄國反擊，而基輔更大的盤算，似乎旨在使拜登政府進一步深陷這場戰爭遊戲。

自前年二月烏俄戰爭爆發以來，白宮對基輔要求的軍援，已不是第一次循這個模式，即先搪塞延後，直到最後一刻才同意，例如海馬士多管火箭系統、M1艾布蘭主戰車和F-16戰機皆是如此。

即將接任美國總統的川普經常宣稱能在廿四小時內終止俄烏戰爭，他可能也認為自己能透過談判恢復和平。但拜登現在開放烏軍用美製遠程飛彈攻俄，只會使這場戰爭的風險升高，而川普將承擔此一風險。