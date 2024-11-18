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德駐俄大使：現仍無法與普亭進行任何停火談判

中央社／ 柏林18日專電

俄羅斯徹夜轟炸烏克蘭能源基礎設施。德國駐莫斯科大使蘭布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）向德媒表示，「俄羅斯現在每天持續轟炸烏克蘭，但不幸的是我們還沒有達到對此可以談判的地步」。

柏林時報（Berlin Newspaper）18日引述蘭布斯多夫對傳媒集團（Funke Mediengruppe）表示，就當前情勢仍無法與俄羅斯就烏克蘭停火問題進行任何談判。

蘭布斯多夫也說，歐洲在未來可能的和平談判中扮演關鍵角色，因為這涉及整個歐洲與德國的安全。「這是在歐洲的戰爭，歐洲將共同推動結束它，而同時繼續援助烏克蘭」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）15日睽違兩年再次與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話，時間點引發輿論關注。俄羅斯在2022年2月24日入侵烏克蘭後，蕭茲曾在2022年12月與普亭通話，之後雙方沒有再直接聯繫。德國與北約合作持續軍援烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）17日在德國公共廣播聯盟（ARD）政論節目「柏林報導」（Report from Berlin）中表示，「現在無法與普亭提及和平，然而必須再次努力，並且同時援助烏克蘭」。

佩斯托瑞斯指出，普亭用一種很久沒有用的方式，轟炸烏克蘭民間基礎設施。佩斯托瑞斯也表示，對德國國內長期主張停止軍援烏克蘭的莎拉瓦根科內希特聯盟（BSW）和德國另類選擇黨（AfD）來說，「眼前事實明確」。

蕭茲正在巴西里約熱內盧出席20國集團峰會（G20），蕭茲17日出發前對外表示，「這次通話有助認清俄羅斯總統對這場戰爭的立場不會有太大的改變」。

蕭茲說，這「不是好消息」，但是一次「非常詳細」的談話。蕭茲強調，這次通話重要的是，向俄羅斯總統明確表示，「他不可以期望德國、歐洲和世界上許多其他對烏克蘭的支持會減少」。

德國繼續軍援烏克蘭一案在聯邦議院明年度總預算審議中面臨卡關，蕭茲開除聯邦財政部長林德納（Christian Lindner），聯邦議院預計在明年2月進行改選。蕭茲與佩斯托瑞斯同屬社會民主黨（SPD），社民黨預計在明年1月推出總理候選人。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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