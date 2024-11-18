俄羅斯射飛彈空襲烏克蘭敖德薩港 10死44傷

美國總統拜登（Joe Biden）11月17日宣布，首度准許烏克蘭向俄羅斯使用美製長程飛彈系統「ATACMS」，美國官員證實此舉是為了應對俄羅斯派駐的北韓部隊。拜登政府卸任在即，接任的川普政府向來反對繼續援助烏克蘭，誇口上任後會立即促進俄烏和談，但在俄烏戰爭將於11月19日屆滿1000天前夕，俄羅斯絲毫沒有退讓收手之意，因此拜登亟欲在倒數期限內協助烏方推進戰況，只是此舉恐怕一如外界預期，只會令交戰戰況持續升級。

2024-11-18 14:41