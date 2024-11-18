快訊

股市交易時間該不該延長？ 券商集體投下反對票

整理包／12強賽中華隊晉級4強！ 4大超商再推「買1送1」優惠爽吃一波

土耳其總統傳提俄烏和平計畫 停戰換烏十年不入北約

中央社／ 安卡拉18日綜合外電報導

「基輔獨立報」引述其他媒體報導，有不具名消息人士表示，土耳其總統艾爾段將在今天登場的20國集團（G20）會議期間，提出他的烏克蘭和平計畫。

根據基輔獨立報（The Kyiv Independent），艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的提議包含烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）至少10年、凍結當前戰事前線、向烏國提供武器，以及在烏東的頓巴斯（Donbas）軍事緩衝區部署國際部隊。

北約國家正在為美國前總統川普（Donald Trump）重新執政做準備，許多人擔憂川普政府將施壓烏克蘭盡快結束戰爭，甚至不惜以烏國讓出領土為代價。

G20國家今天將在巴西召開領袖峰會，儘管俄羅斯是G20成員國，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）預計不會出席。巴西是國際刑事法院（ICC）羅馬規約（Rome Statute）締約國，ICC去年以涉嫌綁架烏克蘭兒童為由，對蒲亭發出逮捕令。

烏克蘭不是G20成員國，總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）也不會與會，儘管他多次爭取受邀。澤倫斯基本月16日指出，烏克蘭必須盡可能透過外交手段在明年結束戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

傳美准長程飛彈襲俄 澤倫斯基低調、俄警告恐升級第三次大戰

近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

潘朵拉之盒被打開！澤倫斯基怒斥德國總理蕭茲與俄國總統普亭通話

相關新聞

俄羅斯射飛彈空襲烏克蘭敖德薩港 10死44傷

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleh Kiper）與國家警察表示，俄羅斯今天對黑海（Black Sea）的敖...

美放行烏克蘭使用長程飛彈激怒俄國 英媒：恐加劇歐洲混合戰爭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情美國官員透露，再兩個月即將卸任的美國總統拜登，首度批准烏克蘭使用美製長程飛彈「...

烏克蘭住宅大樓遭飛彈擊中釀10死 俄稱擊落59架無人機

烏克蘭救難當局和軍方今天表示，1枚俄羅斯飛彈昨晚擊中東北部蘇米州（Sumy）1棟9層住宅大樓，造成10人死亡含2名孩童，...

俄烏戰能因拜登放行ATACMS攻俄而翻盤？英法跟進放行暴風影飛彈

拜登政府批准烏克蘭使用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）打擊俄羅斯境內目標，外媒報導烏克蘭很可能在接下來幾天內首度出動AT...

俄烏戰爭1000天：俄羅斯大規模空襲、拜登允許烏克蘭使用長程武器

美國總統拜登（Joe Biden）11月17日宣布，首度准許烏克蘭向俄羅斯使用美製長程飛彈系統「ATACMS」，美國官員證實此舉是為了應對俄羅斯派駐的北韓部隊。拜登政府卸任在即，接任的川普政府向來反對繼續援助烏克蘭，誇口上任後會立即促進俄烏和談，但在俄烏戰爭將於11月19日屆滿1000天前夕，俄羅斯絲毫沒有退讓收手之意，因此拜登亟欲在倒數期限內協助烏方推進戰況，只是此舉恐怕一如外界預期，只會令交戰戰況持續升級。

CNN：拜登為烏克蘭攻俄開綠燈 大增川普接手風險

白宮擔心俄烏戰爭事態升級，幾個月來一直拒絕批准烏克蘭的武器請求，烏克蘭以強力譴責回應。就在這項請求似乎被擱置時，剩兩個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。