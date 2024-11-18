土耳其總統傳提俄烏和平計畫 停戰換烏十年不入北約
「基輔獨立報」引述其他媒體報導，有不具名消息人士表示，土耳其總統艾爾段將在今天登場的20國集團（G20）會議期間，提出他的烏克蘭和平計畫。
根據基輔獨立報（The Kyiv Independent），艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的提議包含烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）至少10年、凍結當前戰事前線、向烏國提供武器，以及在烏東的頓巴斯（Donbas）軍事緩衝區部署國際部隊。
北約國家正在為美國前總統川普（Donald Trump）重新執政做準備，許多人擔憂川普政府將施壓烏克蘭盡快結束戰爭，甚至不惜以烏國讓出領土為代價。
G20國家今天將在巴西召開領袖峰會，儘管俄羅斯是G20成員國，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）預計不會出席。巴西是國際刑事法院（ICC）羅馬規約（Rome Statute）締約國，ICC去年以涉嫌綁架烏克蘭兒童為由，對蒲亭發出逮捕令。
烏克蘭不是G20成員國，總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）也不會與會，儘管他多次爭取受邀。澤倫斯基本月16日指出，烏克蘭必須盡可能透過外交手段在明年結束戰爭。
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