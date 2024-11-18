美放行烏克蘭使用長程飛彈激怒俄國 英媒：恐加劇歐洲混合戰爭

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名知情美國官員透露，再兩個月即將卸任的美國總統拜登，首度批准烏克蘭使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈」（ATACMS）攻打俄羅斯境內的軍事目標。英國天空新聞指出，此舉將激怒俄國，可能加劇全歐洲的混合戰爭。

天空新聞國防和安全編輯黛博拉．海恩斯（Deborah Haynes）指出，儘管批准使用美製長程飛彈是援烏重大進展，但使用長程飛彈打擊俄國本土，並不是個能帶來戰爭勝利的事態發展。

不過，此舉確實擴大烏方打擊俄國重要軍事目標的能力。俄國指揮官已預判美國遲早會這麼做，因此早已將可能遭打擊的目標部署在遠離前線的地方，這些目標包括儲存飛彈、無人機和其他彈藥的倉庫。

然而，與軍事影響同樣重要的是，美國的決定向俄國發送了一個政治訊號：美方願意無視俄國警告此舉可能帶來的後果。

俄國不希望和美國與北約直接開戰，但俄國可能增進原本就已經升高的破壞活動，及在歐洲進行的混合戰爭。

海恩斯寫道，另一個需要追蹤的重要反應是，美國總統當選人川普如何回應拜登的舉措，以及他上任後是否允許烏克蘭繼續使用美製長程飛彈。川普競選期間就誓言要迅速結束俄烏戰爭，但沒說明細節，他強烈反對繼續援助烏國大量美製武器。