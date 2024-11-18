烏克蘭長程飛彈攻俄倒數中！路透：烏軍幾天內就將動用美製ATACMS
美國批准烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內目標，路透引述消息人士稱，烏克蘭計畫「接下來幾天內」將首次執行長程攻擊。
消息人士表示，烏克蘭首次深入打擊行動可能動用射程達306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）火箭。基於作戰安全考量，消息人士並未透露夠多細節。
白宮和美國國務院均拒絕置評。
克里姆林宮沒有立即做出回應，並警告稱，放寬對烏克蘭使用美國武器限制的舉措將是重大升級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言