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烏克蘭長程飛彈攻俄倒數中！路透：烏軍幾天內就將動用美製ATACMS

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登與烏克蘭總統則倫斯基今年7月11日在華府會晤。路透
美國總統拜登與烏克蘭總統則倫斯基今年7月11日在華府會晤。路透

美國批准烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內目標，路透引述消息人士稱，烏克蘭計畫「接下來幾天內」將首次執行長程攻擊。

消息人士表示，烏克蘭首次深入打擊行動可能動用射程達306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）火箭。基於作戰安全考量，消息人士並未透露夠多細節。

白宮和美國國務院均拒絕置評。

克里姆林宮沒有立即做出回應，並警告稱，放寬對烏克蘭使用美國武器限制的舉措將是重大升級。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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