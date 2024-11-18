烏克蘭長程飛彈攻俄倒數中！路透：烏軍幾天內就將動用美製ATACMS

美國批准烏克蘭使用美製長程飛彈打擊俄羅斯境內目標，路透引述消息人士稱，烏克蘭計畫「接下來幾天內」將首次執行長程攻擊。

消息人士表示，烏克蘭首次深入打擊行動可能動用射程達306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）火箭。基於作戰安全考量，消息人士並未透露夠多細節。

白宮和美國國務院均拒絕置評。

克里姆林宮沒有立即做出回應，並警告稱，放寬對烏克蘭使用美國武器限制的舉措將是重大升級。