俄烏談和？ 歐洲漸與川普同調

華爾街日報十六日報導，對美國總統當選人川普推動俄烏談和，烏克蘭的歐洲盟國接受度愈來愈高。美國大選前，部分歐洲官員一度對川普團隊承諾以迅速協商來終結俄烏戰爭備感憂心，如今情勢丕變，歐洲和川普新政府對談判的開放態度逐漸同調。

川普五日當選前，外界擔心川普將與克里姆林宮談成損害烏克蘭利益的協議。但歐洲盟國日益擔憂，戰事拖長不利於基輔。歐洲領袖雖開始討論川普若切斷對烏援助，要如何填補資金缺口，但不少歐洲官員承認，讓衝突落幕的下台階似乎愈來愈有必要。

歐洲領袖本月稍早在匈牙利布達佩斯舉行峰會，首度討論川普明年一月就職後若中斷對烏援助，該如何應對。但經過一連串與川普的通話後，歐洲官員口徑似乎較為樂觀，指出川普雖看似決心用外交終結戰事，但也願意聽取相關警告，即他得從俄國總統普亭取得實質讓步，以及若在烏克蘭問題示弱，可能鼓勵俄國盟友中國大陸在其所在區域更好鬥。

多數歐洲國家的官方表態是，歐洲將支持基輔「要多久就多久」，波蘭、波羅的海國家和斯堪地那維亞半島國家都對此堅定不移，但法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼在布達佩斯的會議中，也就歐洲能否在川普中斷援烏時提供所需軍事、預算和人道協助示警。

烏克蘭官員對外堅稱，其目標是收復俄國占領的近五分之一烏國領土，但隨著俄軍在烏東緩慢卻穩定推進，有民調發現願意接受放棄部分領土、換取停戰的烏國受訪民眾比率從約一年前的一成四，今年十月來到三成二。

與烏克蘭領導層談過話的幾位外國官員和顧問說，基輔雖對川普感到不安，但也害怕美國副總統賀錦麗若當選，將讓「緩慢窒息」繼續。川普對俄國同樣帶來不確定性，基輔覺得可能有機可乘。

但川普將如何行事、普亭是否將秉持善意來協商，都還是大問題。川普的顧問已有許多相關計畫，這些提案若獲得最終的俄烏協議採納，將使烏克蘭廿年間不能加入北約組織，但基輔能收到更多武器來嚇阻俄國再度入侵。